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بورصة الكويت

بيتك كابيتال للعربية: أجيلتي أكبر المستفيدين مع صعود أسواق الأسهم

سهم أجيلتي ارتد بنحو 7%

دبي - العربية.نت
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قال مدير محفظة لدى بيتك كابيتال محمد الحمد في مقابلة مع العربية، إن سهم شركة أجيلتي يعد المستفيد الأكبر من ارتداد أسواق المال العالمية والسوق الكويتية بعد أسابيع من التراجعات الحادة.

وأضاف الحمد أن سهم أجيلتي ارتد بنحو 7%، مشيراً إلى أن السهم تراجع بنحو 45% من أعلى قمة محققة في مايو الماضي.

وأوضح أن سهم أجيلتي يعد من أكثر الأسهم المتضررة خلال الفترات السابقة بفعل طبيعة عملها المرتبطة بسهولة ونمو حركة التجارة بين الدول، وفي ظل التوقعات بحدوث ركود اقتصادي وتباطؤ التجارة العالمية وهو ما أثر على الشركة سلباً.

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وأشار إلى أن أرباح بنك الكويت الوطني في الربع الثالث من العام الجاري، قفزت بنسبة 45% لتسجل 136 مليون دينار مدعوماً من انخفاض المخصصات وهو مؤشر جيد على الاستقرار.

وتابع :"أعتقد أن قطاع البنوك استفاد من رفع الفائدة وزيادة عدد المشاريع بالدولة، وهو ما يزيد من فرص تحقيق البنوك إغلاقات جيدة بنهاية العام".

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