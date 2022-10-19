مسؤول للعربية: المصنعون في مصر يفضلون تعويم الجنيه مرة واحدة

تتفاقم أزمة الصناعة في مصر بسبب نقص المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وهو ما انعكس على الأسواق التي بدأت تشهد نقصا في بعض السلع.

وتتطلع منظمات الأعمال إلى اتخاذ الحكومة قرارات جديدة لتوفير النقد الأجنبي وتيسير إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج التي أثرت سلبًا على قطاعي الصناعة والتجارة.

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وفي مقابلة مع "العربية"، قال عضو اتحاد الصناعات في مصر، الدكتور كمال الدسوقي، إن الأزمة بدأت في شهر فبراير الماضي، واستمرت دون انفراجة حتى قدوم محافظ البنك المركزي المصري الجديد، حيث اتخذت بعض الإجراءات التي خففت من حدة الأزمة.

وأضاف أن أزمة نقص المواد الخام تفاقمت لدى المصنعين بسبب عدم توفير النقد الأجنبي.

وقال "نتيجة للحرب الأوكرانية حدث ضغط كبير، وتفاقمت الأزمة في أغسطس وسبتمبر، وبسبب توجيه رئاسي ومتابعة رئيس الوزراء بدأت الأمور تتحلحل، وقدموا عددا من التيسيرات، ورغم أنها ليس بالشكل المطلوب إلا أننا كمصنعين نتفهم أن حجم البضائع المتراكمة كان كبيرا وبحاجة لسيولة دولارية كبيرة".

ولفت إلى أنه كانت الأولوية في الإفراج عن البضائع للسلع الغذائية والأساسية.

وحول رأي المصنعين في حركة سعر الصرف قال الدسوقي "توجد رؤى ومدارس مختلفة في موضوع التعويم ولكنها في النهاية رؤية دولة، والمصنعون يفضلون أن يكون التعويم مرة واحدة، ولا بأس إن كانت عملية التحرير متدرجة، إلا أن المشكلة الأساسية هي عدم توفر الدولار".