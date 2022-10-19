نتائج نتفليكس للربع الثالث تتجاوز التوقعات.. أضافت أكثر من 2.4 مليون مشترك

ارتفعت أسهم شركة نتفليكس بأكثر من 14% عقب إغلاق يوم أمس الثلاثاء، بعدما أعلنت الشركة عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الثالث من حيث الإيرادات والأرباح.

كما أبلغت شركة البث أيضاً عن إضافة 2.41 مليون مشترك عالمي، أي أكثر من ضعف الإضافات التي توقعتها الشركة قبل ربع عام.

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وإضافة إلى ذلك، ستبدأ نتفليكس اتخاذ إجراءات صارمة بشأن مشاركة كلمات المرور العام المقبل، واختيار السماح للأشخاص الذين يقترضون الحسابات بإنشاء حساباتهم الخاصة.

وستسمح الشركة أيضاً للأشخاص الذين يشاركون حساباتهم، بإنشاء حسابات فرعية للدفع للأصدقاء أو العائلة لاستخدام حساباتهم.

وجاءت نتائج الشركة كالتالي:

بلغت ربحية السهم، 3.10 دولار مقابل 2.13 دولاراً للسهم، وفقاً لتوقعات "رفينيتيف".

فيما حققت الشركة إيرادات بقيمة 7.93 مليار دولار مقابل التوقعات البالغة 7.837 مليار دولار.

ونمت قاعدة المشتركين العالميين الصافية بـ2.41 مليون مشترك مقابل توقعات بإضافة 1.09 مليون مشترك، وفقاً لتقديرات StreetAccount.

وجاء معظم نمو صافي عدد المشتركين في نتفليكس خلال الربع الثالث من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتي استحوذت على 1.43 مليون مشترك.

وسجلت منطقة الولايات المتحدة وكندا أقل نمو في مناطق نتفليكس، حيث ساهمت فقط بـ100 ألف مشترك صاف.

من جانبه، قال المدير المالي لشركة نتفليكس، سبنسر نيومان، خلال مكالمة أرباح الشركة: "ما زلنا لا ننمو بالسرعة التي نرغب فيها"، مضيفا: "نبني الزخم، وسعداء بالتقدم الذي أحرزناه، لكننا نعلم أنه لا يزال لدينا الكثير من العمل للقيام به".

وبدءاً من الربع التالي، لن تقدم نتفليكس توجيهات بشأن اشتراكاتها المدفوعة، لكنها ستستمر في الإبلاغ عن هذه الأرقام خلال إصدار أرباحها ربع السنوية.

وتوقعت نتفليكس أنها ستضيف 4.5 مليون مشترك خلال الربع الأول من السنة المالية المقبلة.

وقالت إنها تتوقع إيرادات تبلغ 7.8 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ضغوط العملة في الخارج.

وروجت الشركة لعروض وأفلام مثل "Stranger Things" الموسم الرابع، و"The Gray Man" و"Purple Hearts" على أنها نجاحات ساعدت في تحريك الإبرة خلال الربع الثالث.

كما أثرت أيضا إضافة خطتها الجديدة ذات الأسعار المنخفضة المدعومة بالإعلانات، والتي سيتم إطلاقها في 12 دولة في نوفمبر.

وقالت الشركة في بيان يوم الثلاثاء: "بعد النصف الأول الصعب، نعتقد أننا نسير على طريق تسريع النمو"، مضيفة: "المفتاح هو إرضاء الأعضاء.. لهذا السبب ركزنا دائماً على الفوز بالمسابقة للمشاهدة كل يوم".

وتابعت: "عندما يحب أعضاءنا مسلسلاتنا وأفلامنا، فإنهم يخبرون أصدقائهم، ثم يشاهد المزيد من الناس معنا وينضمون إلينا ويبقون معنا".