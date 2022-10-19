"أرامكو" السعودية تعتزم طرح ذراعها في تجارة النفط قبل نهاية 2022

تمضي شركة أرامكو السعودية قدمًا في خطط طرح عام أولي لأعمالها في مجال تداول الطاقة، والتي ستصنف كواحدة من أكبر مبيعات الأسهم هذا العام، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقال الأشخاص إن أكبر شركة نفط في العالم تعمل مع مستشاريها لإدراج وحدتها التجارية في الرياض نهاية العام أو أوائل عام 2023، طالبين عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر خاص. وقالوا إن أرامكو بصدد إضافة المزيد من البنوك إلى الاكتتاب العام، والذي قد يقدر قيمة الوحدة بأكثر من 30 مليار دولار.

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وذكرت "بلومبرغ" في مايو أنها عينت ثلاثة بنوك في وول ستريت كمستشارين رئيسيين بالفعل. وقالت المصادر إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية، وقد يتم تأجيل أو إلغاء الاكتتاب العام إذا ساءت ظروف السوق.

ورفضت أرامكو التعليق.

في حين أن سوق الاكتتاب العام العالمي قد عانى بسبب ضعف الاقتصادات وارتفاع التضخم، لا يزال هناك الكثير من الرغبة في صفقات الإدراج في المملكة العربية السعودية، وهي الأسرع نموًا في مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية. اجتذبت شركة الحفر العربية، وهي شركة لخدمات حقول النفط، طلبات بلغت قيمتها 43 مليار دولار عند طرحها للاكتتاب العام في السعودية هذا الشهر.

وتدرس أرامكو الصفقة في وقت تبحث فيه شركات نفط وطنية أخرى في الخليج العربي لتعزيز أذرعها التجارية، إذ أفادت "بلومبرغ "الشهر الماضي أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تدرس شراء كل أو جزء من مجموعة "غنفور" لتداول السلع الأساسية.

ويمثل هذا تغييرًا لشركات النفط في الشرق الأوسط، التي تمسكت تقليديًا بنموذج بسيط لضخ الخام وتصديره. الآن، يتطلعون إلى زيادة الأرباح عبر الانتقال إلى مناطق أكثر ربحًا في السوق.

قامت شركات الطاقة الغربية الكبرى بما في ذلك شل وتوتال في العقود الأخيرة ببناء أذرع تجارية كبيرة تكسب أحيانًا مليارات الدولارات سنويًا، لكنها تميل إلى الكشف عن القليل عن عملياتها.

تأسست أرامكو للتجارة في عام 2011، وتشتري وتبيع كل شيء من النفط الخام إلى الديزل والغاز الطبيعي المسال. في عام 2020، تداولت حوالي 5 ملايين برميل يوميًا من الخام والمنتجات المكررة، وأرادت زيادة ذلك إلى 6 ملايين بحلول عام 2023، وفقًا لإبراهيم البوعينين، رئيس الأعمال آنذاك. وهذا من شأنه أن يضع الشركة بين أكبر متداولي الطاقة في العالم.

هذا العام، أصبح البوعينين رئيساً لقسم المبيعات والتجارة في أرامكو. محمد الملحم، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة أرامكو للتجارة، يتبعه على نحو مباشر.

باعت الشركة الأم حوالي 2% من أسهمها في عام 2019. كان أكبر طرح عام أولي في العالم.