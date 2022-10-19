"التجارة" البحرينية: 98% من الشركات المحلية ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمثل نحو 98% من الشركات المحلية.

وأضاف الزياني في لقاء مع قناة "العربية"، على هامش المنتدى الخليجي لرواد الأعمال في الرياض، أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يسهم في زيادة الناتج المحلي وعدد الوظائف ونمو الصادرات.

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ونما الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 6.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2022. وسجل الناتج المحلي الإجمالي للبحرين أكبر زيادة سنوية منذ 2011.

جدير بالذكر أن اقتصاد البحرين نما بمقدار 5.5% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين سجل القطاع غير النفطي نموا بلغ 7.8%.

وسجلت وزارة المالية البحرينية، فائضا في الميزانية بلغ 33 مليون دينار (88 مليون دولار) في النصف الأول من 2022 مقارنة مع عجز قدره 520 مليون دينار (1.39 مليار دولار) في الفترة نفسها العام الماضي.