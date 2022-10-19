"فوكسكون" تعرض تصنيع سيارات "تسلا".. وتعد بتقليص وقت الإنتاج للنصف

ترغب "فوكسكون"، وهي أكبر شركة لتجميع أجهزة آيفون من "أبل"، في تصنيع سيارات لشركة تسلا مستقبلاً، ضمن خططها للانتقال إلى صناعة السيارات الكهربائية، وفقاً للرئيس التنفيذي للشركة.

وأطلقت مجموعة Hon Hai Technology Group، وهو الاسم الرسمي لشركة "فوكسكون" Foxconn، نموذجين أوليين لمركبة كهربائية يوم الثلاثاء، الشاحنة الصغيرة طراز (V)، والشاحنة كروس الرياضية طراز (B هاتشباك).

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لكن "فوكسكون" لا تريد بيع سيارات علامتها التجارية الخاصة، حيث إنه بدلاً من ذلك، تريد تصميم وتصنيع المركبات لشركات صناعة السيارات الأخرى.

وتدّعي الشركة أنها يمكن أن تقلل وقت تصميم السيارة إلى النصف وتقليل تكلفة التطوير بمقدار الثلث لشركة صناعة السيارات التي ترغب في استخدام خدماتها، وفقاً لما ذكرته "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي للشركة التايوانية، يونغ ليو، بأن الشركة لديها طموحات كبيرة، وتستهدف 5% من حصة السوق العالمية لتصنيع السيارات الكهربائية بحلول عام 2025، معربا عن أمله في أن تكون "تسلا" أحد العملاء.

وقال ليو: "آمل أن نتمكن يوماً ما من صنع سيارات من أجل (تسلا)".

وتصنع تسلا حالياً سياراتها الخاصة في مصانعها حول العالم - في مواقعها بالولايات المتحدة وفي برلين وشنغهاي.

وعلى مدار العامين الماضيين، عززت شركة فوكسكون أعمالها في مجال السيارات الكهربائية.

ففي العام الماضي، كشفت الشركة عن 3 سيارات نموذجية، اثنان منها تسير على الطرق حاليا.

كما تعد الحافلة الكهربائية طراز (T) جزءاً من نظام النقل العام في تايوان، بينما الطراز (C) هو مركبة إنتاج تحمل علامة Luxgen n7 من قبل شركة صناعة السيارات التايوانية Yulon Motor.

وأضاف ليو أنه يريد من عملاء "فوكسكون" بيع "الكثير من المركبات الكهربائية".

وكانت "فوكسكون"، قامت ببناء أعمالها على مدار العقود القليلة الماضية في تصنيع وتجميع الإلكترونيات الاستهلاكية، لكن الشركة تحاول حاليا التنويع في مجالات جديدة، مع التركيز الرئيسي على السيارات الكهربائية.

وقال ليو إن السيارات النموذجية الخمسة تُظهر أن "فوكسكون" يمكنها تصميم وبناء مركبات كهربائية ذات مظهر جيد وقادرة على الصمود في وجه اختبارات الأمان.

ويمكن أن تكون Foxconn خياراً للشركات التي تتطلع إلى إطلاق مشاريع سيارات كهربائية دون الحاجة إلى ضخ استثمارات ضخمة في مشاريع التصميم والتصنيع الخاصة بها.