أميركا تمنح TSMC رخصة عام واحد لتوسعاتها في الصين.. ماذا يعني؟

حصلت شركة TSMC التايوانية لأشباه الموصلات على ترخيص لمدة عام واحد لمواصلة طلب معدات صناعة الرقائق الأميركية لتوسعاتها في الصين بعد أن أصدرت الولايات المتحدة ضوابط تصدير صارمة لمنع طموحات بكين التكنولوجية.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لأكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، سي سي وي، أن الشركة حصلت على ترخيص لمدة عام يغطي منشأة التصنيع في نانجينغ في الصين، مما يؤكد تقريراً سابقاً من صحيفة Nikkei Asia.

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يأتي هذا الإعفاء بعد أن فرضت الولايات المتحدة لوائح صارمة للرقابة على الصادرات على الصين تهدف إلى إحباط تقريبا كل جانب من جوانب تطوير أشباه الموصلات في البلاد، وفقاً لما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

لا تمنع هذه القواعد صانعي أدوات الرقائق الأميركيين من دعم إنتاج الرقائق المتطورة في الصين فحسب، بل تمنع أيضاً الشركات من دول ثالثة، مثل TSMC، من استخدام معدات أميركية الصنع لخدمة العملاء الصينيين في ظروف معينة ما لم توافق عليها الولايات المتحدة.

يذكر أن شركات تايوان لأشباه الموصلات حققت أرباح قياسية بلغت 280.87 مليار دولار تايواني (8.81 مليار دولار أميركي) للفترة من يوليو إلى سبتمبر، بزيادة قدرها 79.7% عن العام الماضي.

كما سجل الهامش الإجمالي الفصلي مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 60.4%.

وحذر وي من أن صناعة أشباه الموصلات العالمية ستنخفض على الأرجح في عام 2023 بسبب تباطؤ السوق ومشاكل الاقتصاد الكلي، لكنه قال إن شركته لا يزال بإمكانها "النمو" في ظل الانكماش الاقتصادي بفضل مرونتها وقيادتها التقنية.

انخفضت القيمة السوقية لشركة TSMC بأكثر من 1 تريليون دولار تايواني منذ 7 أكتوبر عندما أعلنت الولايات المتحدة عن ضوابطها الأخيرة على الصادرات ضد الصين، بما في ذلك أكبر انخفاض لها في يوم واحد في أول يوم تداول بعد الإعلان. وانخفضت أسهم الشركة بأكثر من 35% هذا العام.

وقال وي إن آثار ضوابط الصادرات الأميركية يجب أن تكون تحت السيطرة. "قراءتنا الأولية وردود الفعل من عملائنا [هي] أن اللائحة الجديدة حددت عتبة التحكم بمواصفات عالية الجودة، والتي تُستخدم أساساً في تطبيقات الذكاء الاصطناعي أو تطبيقات الحوسبة الفائقة. ولذلك، فإن تقييمنا الأولي هو أن التأثير على TSMC محدود ويمكن التحكم فيه، وفقاً لـ وي.

استحوذت الصين على 10% من إيرادات TSMC في عام 2021، منخفضة من 17% عن عام 2020. وواصلت التراجع إلى 13% خلال الربع من أبريل إلى يونيو لعام 2022.

وقالت شركة أخرى لتصنيع الرقائق، وهي شركة SK Hynix الكورية الجنوبية، في 12 أكتوبر إنها حصلت على إعفاء مدته عام واحد من الحكومة الأميركية لاستخدام معدات الرقائق الأميركية في الصين، مما يمهد الطريق للشركة للتوسع في البلاد.