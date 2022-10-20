بايدن ينتقد شركات النفط الأميركية: ارفعوا الإنتاج وخفضوا الأسعار

طالب الرئيس الأميركي، جو بايدن شركات النفط في بلاده باستخدام أرباحها القياسية لزيادة الإنتاج بدلاً من إثراء المساهمين.

وقال: "رسالتي لشركات الطاقة الأميركية هي: لا يجب أن تستخدم أرباحك لإعادة شراء الأسهم أو لتوزيعات الأرباح. ليس الآن". وأضاف: "ليس أثناء اندلاع الحرب". "يجب أن تستخدم هذه الأرباح القياسية لزيادة الإنتاج والتكرير".

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وتابع بايدن أن أرباح أكبر 6 شركات نفط مقيدة في البورصة تجاوزت 70 مليار دولار في الربع الثاني، مضيفاً أنه في النصف الأول من العام، أنفقت هذه الشركات 20 مليار دولار على عمليات إعادة شراء الأسهم - "أهم عملية شراء خلال عقد تقريباً".

وقال: "حتى الآن، تستخدم الشركات الأميركية هذا الكم الهائل من الأرباح لإعادة شراء أسهمها، وتحويل تلك الأموال إلى مساهميها، وليس إلى المستهلكين".

يأتي ذلك، فيما يبلغ متوسط أسعار الغاز 3.85 دولاراً للغالون في الولايات المتحدة، متراجعةً عن أعلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 5 دولارات للغالون، والذي تم تسجيله في يونيو. ومع مرور أقل من 3 أسابيع على انتخابات التجديد النصفي، يضع الأميركيون في استطلاعات الرأي بشكل متزايد الاقتصاد وسعر الغاز على رأس اهتماماتهم، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وصرّح بايدن خلال كلمته بمجموعة من العبارات مثل: استثمر في أميركا للشعب الأميركي. قلل السعر الذي تتقاضاه عند المضخة، لتعكس ما تدفعه مقابل المنتج. وقال "ستظل تحقق ربحاً كبيراً، وسيحقق المساهمون أداءً جيداً للغاية، وسيحصل الشعب الأميركي على استراحة يستحقها ويحصل على سعر عادل عند المضخة أيضاً".

كما أعلن بايدن رسمياً الإفراج عن 15 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي. وأفرج البيت الأبيض عن نحو 165 مليون برميل من الخام من الاحتياطي منذ بداية العام من إجمالي ما قال إنه سيكون نحو 180 مليونا.

ووعد بايدن بشراء النفط لإعادة ملء الاحتياطي بمجرد وصول السعر إلى 70 دولاراً للبرميل. وقال إنه يتعين على الشركات بالتالي الاستثمار الآن في زيادة الإنتاج مع الثقة في أن الحكومة ستشتري النفط في وقت لاحق.

وقال "رسالتي لشركات النفط هي: إنك تحافظ على أرباح قياسية ونحن نمنحك المزيد من اليقين حتى تتمكن من العمل الآن لزيادة إنتاج النفط الآن".

وأضاف بايدن: "إذا كان تجار التجزئة والمصافي يحققون متوسط ربح حققوه على مدى السنوات الـ 17 الماضية، فإن الأميركيين سيدفعون 60 سنتاً أقل لكل غالون".