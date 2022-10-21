الجنيه المصري يتجاهل توقعات صادمة ويتماسك أمام الدولار

على الرغم من التوقعات الصادمة، حافظ الجنيه المصري على تماسكه واستقر مقابل الدولار في التعاملات الأخيرة.

وخلال التعاملات الأخيرة، جرى تداول الدولار ما بين 19.63 إلى 19.68 جنيهاً للشراء، مقابل أسعار تتراوح ما بين 19.69 إلى 19.71 جنيهاً للبيع.

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كانت بنوك استثمار ووكالات، قد توقعت أن يواصل الجنيه المصري تراجعه مقابل الدولار الأميركي، لينهي العام الحالي عند مستوى 21 جنيهاً لكل دولار وفق ما أعلنته وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في تقرير حديث.

وكشفت الوكالة في تقريرها الشهري المحدث لأفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن أداء الدولار القوي وتأخر الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي أدى إلى تراجع أكبر مما توقعنا في قيمة الجنيه مقابل الدولار. وذكرت، أنه "وحتى تنجح الحكومة في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد، سوف يستمر الضغط على سعر الصرف بسبب الدولار القوي وشح النقد الأجنبي، فضلا عن التكهنات بتراجع الجنيه".

وفي السياق ذاته، كانت مؤسسة بلومبرغ إيكونوميكس"، قد قدرت أن سعر الصرف المناسب للعملة المحلية مقابل الدولار عند 24.6 جنيه، حتى يصل العجز التجاري إلى مستوى معقول. وذكرت، أن بعض البنوك الكبيرة في العالم، ترى أن الجنيه المصري لا يزال باهظ الثمن في ضوء ارتفاع الدولار، وذلك حتى بعد أن قام البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه بنحو 15% خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده في مارس الماضي.

وفي سوق الصرف، سجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس عند مستوى 19.63 جنيهاً، أما أعلى مستوى للبيع فقد جاء عند مستوى 19.71 جنيهاً، في بنوك العربي الإفريقي والبنك التجاري الدولي مصر.

وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، فقد استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 19.63 جنيهاً للشراء و19.69 جنيهاً للبيع. وسجل سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري مستوى 19.62 جنيهاً للشراء 19.73 جنيهاً للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، فقد تراجعت العملة الأوروبية بما يتراوح بين 13 إلى 17 قرشا سواء بالنسبة للبيع أو الشراء. وسجل سعر صرف اليورو لدى بنوك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 19.14 جنيهاً للشراء، و 19.26 جنيهاً للبيع. وفي البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف اليورو مستوى 19.17 جنيهاً للشراء، و19.25 جنيهاً للبيع.

كما تراجعت أسعار صرف الجنيه الإسترليني بما يتراوح ما بين 23 إلى 25 قرشا سواء بالنسبة للشراء أو البيع. وسجل سعر صرف الإسترليني لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 21.97 جنيهاً للشراء، و 22.13 جنيهاً للبيع. فيما بلغ لدى البنك المركزي المصري مستوى 22.04 جنيهاً للشراء، و 22.13 جنيهاً للبيع.

عربياً، سجل سعر صرف الريال السعودي مستوى 5.21 جنيهاً للشراء، و 5.24 جنيهاً للبيع لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر. كما استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي عند 5.34 جنيهاً للشراء، و5.36 جنيهاً للبيع.