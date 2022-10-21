قطعة نقدية من عهد الأمويين تظهر في مزاد بلندن.. وهذا سعرها

تنظم إحدى أشهر وأبرز دور العرض العالمية في لندن مزاداً خاصاً سيتم فيه عرض قطعة نقدية تعود إلى العصر الأموي ومكتوب عليها باللغة العربية، ويتوقع أن يجتذب المزاد عدداً كبيراً من الهواة والتجار والمهتمين.

وقال تقرير نشره موقع "بيرسبيكتيف"، واطلعت عليه "العربية نت" إنه من القطعة النقدية الأموية مصنوعة من الذهب الخالص، فضلاً عن كونها نادرة، أما سعرها فيتوقع أن يتجاوز المليون جنيه إسترليني في المزاد المقرر أن يقام في لندن يوم السابع والعشرين من أكتوبر الحالي.

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ويعود تاريخ الدينار الذهبي إلى القرن السادس خلال فترة حكم الخلافة الأموية التي امتدت من عام 660م إلى 750م.

ويقول الموقع إن العملات المعدنية من تلك الفترة شائعة، إلا أن العبارة العربية المنقوشة على الدينار هي التي جعلت منها قطعة نادرة، حيث كُتِب عليها: "معدن أمير المؤمنين".

وتقول بعض المصادر إنها أول عملة معدنية للدولة الأموية، وصدرت في العام 711 و712 الموافق للسنة 93 للهجرة.

وقال ستيفن لويد المتخصص في العملات الإسلامية: "الدنانير الأموية الصغيرة الرائعة هي وثائق تاريخية صغيرة وجميلة ونادرة بشكل مذهل". وأضاف أن "الأدلة تشير إلى أن القطع النقدية لم تُضرب إلا بكميات صغيرة، وهو ما يتوافق مع ندرتها الكبيرة اليوم".

وتشير العملة أيضاً إلى الخليفة الأموي السادس الوليد الأول بن عبد الملك الذي فتح شمال غرب إفريقيا وإسبانيا وآسيا الوسطى.

ومن المقرر أن تنظم المزاد شركة "سي أن جي" المتخصصة بإجراء هذه المزادات، على أنه سيقام يوم السابع والعشرين من أكتوبر الحالي في لندن.