كبير محللي مورغان ستانلي: نتائج أعمال الشركات تخفي الآلام المتوقعة في 2023

توقع كبير المحللين في بنك "مورغان ستانلي" الأميركي أن تواصل الأسهم الأميركية والأسواق في "وول ستريت" الارتفاع لشهر أو شهرين من الآن، لكنها ستعاود الهبوط خلال العام المقبل 2023.

وقال مايك ويلسون، كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم في "مورغان ستانلي"، إن أرباح الشركات قد لا تنخفض بالسرعة الكافية لإقناع المستثمرين بمدى سوء عام 2023، ولذلك فإن الأسواق قد تعاود الصعود لشهر أو لشهرين اعتباراً من الآن، قبل أن تتحول إلى الخسائر والانخفاض خلال العام المقبل.

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وأضاف ويلسون في مقابلة تلفزيونية مسجلة أجرتها معه "بلومبرغ" وتابعتها "العربية.نت" إن الأرباح المتفائلة تخفي الألم الذي سيأتي في عام 2023، ولذلك فإن سوق الأسهم قد يرتفع لأشهر قليلة أخرى.

وأشار ويلسون إلى أن الأرباح أفضل من المتوقع في هذا الربع من العام. وقال إن الأرباح المتفائلة بشكل مفاجئ أعطت الانطباع للمستثمرين بأن الوضع في السوق أفضل من التوقعات، وأن سوق الأسهم لم يصل إلى أدنى مستوياته بعد.

وقال: "لسنا متأكدين من أن الأرباح ستنخفض بسرعة كافية لإقناع السوق بمدى سوء عام 2023 على صعيد الأرباح".

وسجلت الشركات الأميركية الكبرى مثل "بنك أوف أميركا" و"نتفليكس" تفوقاً في أرباح الربع الثالث هذا الأسبوع، مما ساعد مؤشر "أس أند بي 500" القياسي على الارتفاع بنسبة 2.3%.

لكن ويلسون يعتقد أن المستثمرين توقفوا عن الشراء في ارتفاعات السوق الهابطة وهم الآن مرهقون لدرجة أنهم ينتظرون قاع سوق الأسهم الواضح.

وقال: "الناس متعبون، يريدون تجاوز الأمر.. دعونا ننجزها وننتقل إلى العام المقبل".

وأضاف ويلسون: "المخاطر على سوق الأسهم على جانب النمو.. ومع ذلك، لا تتداول الأسواق في خط مستقيم ولذا فإننا نشهد بعض الارتفاع هنا ونعتقد أن ذلك قد يستمر لمدة شهر أو شهرين".

وقال ويلسون إن إصدار تقارير أرباح الربع الرابع في فبراير 2023 من المرجح أن يثقب أي ارتفاع حيث تقبل الشركات أخيراً أن يكون هناك ركود وتبدأ في مراجعة أهدافها.

وتابع: "نحن في طريقنا الآن لاتخاذ الخطوة النهائية التي ستكون كلها متعلقة بخيبة الأمل من الأرباح".

وأضاف ويلسون: "يعلم كل مستثمر أن الأرباح مرتفعة للغاية مقارنة بالعام المقبل، لكن الأرباح تظل ثابتة للغاية في الاتجاه الصعودي، لأن الشركات لم تتجاهل الأمر.. إنها عملية، دائماً ما تستغرق وقتاً أطول مما ينبغي، ونعتقد أنه يجب أن يتم ذلك بالتأكيد بحلول نهاية موسم أرباح الربع الرابع في فبراير".