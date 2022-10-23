اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
جي بي مورغان
جي بي مورغان
سوق السعودية

"جي بي مورغان" يعتزم مضاعفة أعماله في السعودية بنهاية 2022

وجيمي ديمون يزور المملكة الأسبوع الجاري

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قرر بنك الاستثمار الأميركي العملاق، جي بي مورغان، زيادة عدد فريقه بنحو 20 شخصا لعملياته في السعودية بحلول نهاية العام، حيث يتطلع بنك الاستثمار إلى الاستفادة من واحدة من النقاط المضيئة القليلة في العالم لأسواق رأس المال.

من جانبه، قال كبير مسؤولي جي بي مورغان، بدر العمودي، في مقابلة، إن البنك الأميركي سيضاعف حجم عملياته في السعودية بنهاية العام، مقارنة بعام 2016. وقال إن البنك سيرفع عدد فريقه من المصرفيين الاستثماريين، وأمناء الحفظ المحلي، وخدمة العملاء، وموظفي المكتب الخلفي.

وأضاف العمودي: "هناك مجموعة قوية جداً من الصفقات تتنوع بين عمليات الدمج والاستحواذ والاكتتابات العامة الأولية، ولا يزال هناك الكثير من الاهتمام من الشركات المحلية لإدراجها ومن المستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى الانفتاح على السوق السعودية"، وفقاً لما ذكره لوكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

44 يوماً فقط في المنصب تؤهل ليز تراس للحصول على بدل ضخم لبقية حياتها قصص اقتصادية اقتصاد بريطانيا 44 يوماً فقط في المنصب تؤهل ليز تراس للحصول على بدل ضخم لبقية حياتها

ومن المقرر أن يصل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان، جيمي ديمون إلى الرياض في وقت لاحق من هذا الأسبوع لحضور مؤتمر الاستثمار الرئيسي "مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار" في المملكة العربية السعودية.

وسّع المصرفيون الأميركيون وجودهم بشكل كبير في السعودية منذ أن أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خطة الإصلاح الاقتصادي، من خلال الانفتاح على المستثمرين الأجانب، وبيع حصص في بعض الأصول المملوكة للدولة، والسعي لبناء أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. وقد ساعد ذلك في جعل السعودية نقطة ساخنة للاكتتابات العامة الأولية حتى مع جفاف الصفقات في أجزاء أخرى من العالم.

وقال العمودي: "لقد زادت المنافسة بالتأكيد، لكننا كنا هنا على المدى الطويل وسنواصل الاستثمار لخدمة عملائنا وتقديم منتجات وعروض جديدة إلى المملكة العربية السعودية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
طفلة تونسية وحيدة على قوارب الموت طفلة تونسية وحيدة على قوارب الموت
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط