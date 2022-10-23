"مبكو" للعربية: نستهدف زيادة حصتنا السوقية 20% والحفاظ على الصادرات

قال الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" سامي الصفران في مقابلة مع "العربية"، إن حصة "مبكو" السوقية حالياً أقل من 30% من سوق ورق التعبئة والتغليف بالسعودية، ونستهدف زيادتها بنحو 20% إضافية.

وأوضح أن السوق السعودية تستهلك نحو 900 ألف طن من ورق التعبئة والتغليف سنوياً، يتم استيراد نحو 20-25% منها، ويبلغ معدل نمو الاستهلاك محلياً نحو 4% سنوياً مقارنة بنحو 3% عالمياً.

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وأضاف الصفران، نتطلع للحفاظ على حصتنا التصديرية والتوسع محلياً لتغطية متطلبات السوق المتزايدة عبر مشروع مصنع ورق الكرتون الجديد والبالغ حجم إنتاجه نحو 400 ألف طن سنوياً باستثمارات مقدرة 1.5 مليار ريال".

وتابع :" خلال 6 أشهر سيتم الإعلان عن جدول التنفيذ، حالياً في مرحلة التواصل مع المؤسسات المالية والشريك الفني لاستكمال الموافقات اللازمة للبدء في التنفيذ".

وأشار إلى أن "مبكو" تصدر نحو 40% من حجم إنتاجها سنوياً، إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وغيرهم.

جدير بالذكر أن شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"، أعلنت عن موافقة مجلس الإدارة على البدء في مرحلة الإجراءات التحضيرية لمشروع مصنع ورق الكرتون باستثمارات مقدرة بنحو 1.5 مليار ريال، وسيتم تحديد الميزانية النهائية للمشروع بعد الانتهاء من دراسات الجدوى.

وأضافت في بيان على "تداول السعودية"، أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تقدر بنحو 400 ألف طن سنوياً وهي ضعف الطاقة الإنتاجية الحالية لمبكو ومعدل عائد داخلي متوقع 15% وجدول زمني متوقع 33 شهراً للبدء في الإنتاج من تاريخ انطلاق أعمال المشروع.

وأشارت إلى أن المصنع سيضاعف مبيعات الشركة ويعزز قدرتها التنافسية بالحصول على أحدث تقنيه لصناعة ورق الكرتون وستكون الماكينة الجديدة للمشروع هي أحدث وأسرع وأكبر ماكينة إنتاج ورق كرتون في الشرق الأوسط وستتخصص الماكينة في إنتاج ورق الكرتون الخفيف.

وتابعت: "المشروع سيعتمد على المواد الخام من الورق المعاد تدويره، مما يحافظ على البيئة ويعزز الاستدامة من خلال الاستثمار في الاقتصاد الدائري".

وأوضحت أن المرحلة الحالية ستشمل إنهاء دراسات الجدوى، والتواصل مع المؤسسات المالية، واختيار الشريك التقني للمشروع، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.