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خاص

"CI Capital" للعربية: هذه البنوك السعودية لديها قدرة أفضل على تسعير القروض

توقعات بتحقيق مستهدف تملك السعوديين للعقارات بنسبة 70% خلال 3 سنوات

دبي - العربية.نت
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قالت رئيسة محللي قطاعي البنوك والعقارات في شركة CI Capital، سارة بطرس، إن قدرة البنوك السعودية على تجاوز تأثير رفع أسعار الفائدة مقابل الإقراض لن تكون بالصورة المتوقعة.

وأضافت بطرس، في مقابلة مع "العربية"، أن البنوك ستتوقف في منطقة لن تستطيع معها أن تزيد سعر الإقراض.

وذكرت أن البنك هو من سيتحمل الفارق بين سعر الإقراض المنخفض وسعر الفائدة السائد.

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وحول البنك الذي لديه قدرة أفضل على تسعير للقروض، قالت بطرس، إن المنافسة ستكون لصالح البنوك التي تملك ودائع أكبر وأرخص، مضيفة: "أن التسعير على الودائع لا يكون سريعا مما يعطي البنوك مساحة لتحمل تكلفة أكبر بدون زيادة سعر الفائدة".

وأشارت إلى أن العنصر الأهم في التمويل العقاري يتمثل في نسبة تملك السعوديين، وهذا هو الهدف الذي يتم التركيز عليه، لافتة إلى أن نسبة التملك وصلت إلى 65% بينما هدف رؤية 2030 يتمثل في الوصول إلى 70%.

وأفادت بأنه سيتم الوصول إلى النسب المستهدفة في وقت مبكر جدا في حدود 3 سنوات من الآن.

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