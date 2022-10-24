من هو ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا الجديد؟

حسم وزير مالية بريطانيا في حكومة بوريس جونسون، ريشي سوناك، سباق رئاسة وزراء بريطانيا، ولكن من هو وما هي مؤهلاته، وإلى أين تعود أصوله؟

على الرغم من مولده في ساوثهامبتون عام 1980، إلا أن بشرته الداكنة تشير بوضوح إلى أصوله، والتي تعود لعائلة هندية مهاجرة، حيث هاجر أجداده من البنجاب في شمال غرب الهند إلى شرق إفريقيا، وبعدها هاجر والداه في الستينيات إلى إنجلترا.

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عمل والده طبيباً عاماً، وكانت والدته تدير صيدليتها الخاصة، بحسب موقع "Britannica".

ورفع سوناك مستوى ثروة عائلته لمرحلة جديدة، بعدما تزوج من أكشاتا مورثي - ابنة نارايانا مورثي، الملياردير الهندي وأحد مؤسسي عملاق التكنولوجيا Infosys – والتي التقاها عندما كان يدرس ماجستير إدارة الأعمال في جامعة ستانفورد.

وبفضل نجاحه في الأعمال التجارية وحصة زوجته البالغة 0.91% في Infosys، بدأ الزوجان في جمع ثروة كبيرة، والتي تقدر بنحو 730 مليون جنيه إسترليني (877 مليون دولار) في عام 2022 بحسب صحيفة "صنداي تايمز".

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عمل سوناك بعد تخرجه من جامعة أكسفورد في عام 2001، محللاً في شركة غولدمان ساكس حتى عام 2004.

رحلة السياسة

بدأ سوناك رحلته في عالم السياسة من العام 2010 بالعمل مع حزب المحافظين، وفي عام 2014، تم اختياره كمرشح حزب المحافظين لمجلس العموم ممثلاً لريتشموند في شمال يوركشاير، وهو مقعد في شمال إنجلترا شغله لفترة طويلة زعيم الحزب (1997-2001) ويليام هيغ.

كما كان من بين المؤيدين للبريكسيت، إذ صوت 3 مرات على مشروع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال فترة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وبين عامي 2015 إلى عام 2017 كان عضواً في لجنة اختيار البيئة والغذاء والشؤون الريفية وسكرتيراً برلمانياً خاصاً في وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية.

وفي يناير 2018 تم تعيينه في أول منصب وزاري له كوكيل دولة بوزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي.