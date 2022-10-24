تسلا تخفض أسعار سياراتها في الصين.. والسهم يتراجع 3% في التداولات المبكرة

تراجعت أسهم تسلا في تعاملات ما قبل السوق اليوم الاثنين بعد أن خفضت الشركة سعر بعض سياراتها في الصين.

وانخفضت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية بنحو 3% في نيويورك قبل افتتاح السوق اليوم الاثنين.

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يأتي ذلك، بعدما خفضت تسلا سعر سياراتها من طراز 3 وY في الصين، أحد الأسواق الأكثر أهمية للشركة.

وتم تخفيض السعر المبدئي للسيارة طراز 3 إلى 265900 يوان صيني (36615 دولاراً أميركياً) من 279900 يوان أي بنسبة 5%. وتبلغ تكلفة السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات طراز Y الآن 288900 يوان مقابل السعر السابق البالغ 316.900 يوان، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتمثل تخفيضات أسعار سيارات تسلا الأخيرة انعكاساً جزئياً لبعض الزيادات في الأسعار التي اضطرت الشركة إلى تنفيذها في وقت سابق من هذا العام في الصين والولايات المتحدة على خلفية ارتفاع تكاليف المواد الخام.

من جانبه، حذر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، في مارس من أن شركته للسيارات الكهربائية "تشهد ضغط تضخم كبير مؤخراً في تكلفة المواد الخام والخدمات اللوجستية".

وتأتي تخفيضات الأسعار أيضاً بعد أن قال ماسك إنه يرى علامات الركود في الصين.

على الجانب الأخر، سلمت تسلا 343000 سيارة للربع المنتهي في 30 سبتمبر، مخالفة توقعات المحللين.

وفي سبتمبر، أفادت جمعية سيارات الركاب الصينية أن تسلا سلمت 83135 سيارة كهربائية صينية الصنع، وهو رقم قياسي شهري للشركة. وتمتلك تسلا مصنعاً ضخماً في مدينة شنغهاي الصينية، وقد أكملت ترقياته في وقت سابق من هذا العام.

ومع ذلك، تأتي تخفيضات الأسعار في مواجهة المنافسة المتزايدة على تسلا في الصين من الشركات المحلية مثل BYD المدعومة من وارن بافيت، بالإضافة إلى Nio وXpeng الناشئتين.

رفعت شركات صناعة السيارات الكهربائية الأخرى الأسعار هذا العام بما في ذلك BYD وXpeng، حيث أثر ارتفاع تكاليف المواد الخام على هذه الشركات.