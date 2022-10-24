"إمباور": نعتزم توزيع 850 مليون درهم سنويا ونستهدف حصة سوقية في دبي 80%

كشف الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" أحمد بن شعفار في لقاء مع "العربية"، عن عزم الشركة توزيع أرباح سنوية بقيمة 850 مليون درهم لمدة عامين بعد الاكتتاب.

وأوضح أن توزيع الأرباح سيكون كل 6 أشهر.

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وأوضح أن الشركة تستهدف التوسع محلياً في إمارات جديدة وخارجياً في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن حصة الشركة من المتوقع أن تصل إلى 80% في سوق دبي.

وكشف أحمد بن شعفار، أن الشركة في المراحل النهائية لإنهاء التعاقدات بخصوص مشروع مطار دبي والبدء في التنفيذ.

وأشار إلى أن القرض البالغ قيمته 5.5 مليار درهم تم توزيعه بين جزء لإعادة هيكلة بعض القروض، وحصة لأحد المشاريع التي تم الاستحواذ عليها وجزء لملاك الشركة.

كان مسؤولون تنفيذيون في شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، قد قالوا اليوم الاثنين إن الشركة تعتزم بدء طرحها العام الأولي الأسبوع المقبل.

وإمباور هي رابع كيان مرتبط بالدولة يسعى لإدراج أسهمه في بورصة دبي هذا العام، في برنامج يهدف إلى جذب اهتمام المستثمرين بالبورصة المحلية.

وأفادت رويترز في مايو/أيار بأن إمباور دعت البنوك إلى تقديم عروضها في الطرح العام الأولي.

وستطرح هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) والإمارات لاستثمارات الطاقة الحصة التي تبلغ 10%، والتي تعادل مليار سهم.

وستبيع ديوا حصة قدرها 7%، فيما تطرح الإمارات لاستثمارات الطاقة 3%، ما يمنحهما زيادة في رأس المال بنسبة 63%، و27%، على الترتيب بعد الطرح العام الأولي، في حالة عدم زيادة حجم الطرح.

ويبدأ قبول طلبات المستثمرين للاكتتاب العام اعتبارا من 31 أكتوبر/تشرين الأول، عند الإعلان عن النطاق السعري، وحتى السابع من نوفمبر/تشرين الثاني. ويتحدد السعر النهائي في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني، ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم إمباور، التي ستبلغ قيمتها الاسمية 0.10 درهم (0.0272 دولار)، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني.