أمازون للعربية: أطلقنا شراكات مع 9 شركات سعودية منذ بداية العام

قال نائب رئيس شركة أمازون للشرق الأوسط رونالدو مشحور، إن العامين الماضيين كانا نقلة نوعية للتجارة الإلكترونية حول العالم خصوصا لتوسع أمازون في السعودية.

وأضاف مشحور على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته السادسة، في الرياض، أن نمو التجارة الإلكترونية بعد كوفيد-19 مستمر لاسيما وأن العوامل الداعمة للنمو متوفرة.

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وأشار إلى أن نسب الدفع الإلكتروني في المملكة أصبحت أعلى من نسب الدفع النقدي في الأسواق التقليدية.

وكشف أن التجارة الإلكترونية في السعودية تنمو بنسبة 25% إلى 30% سنويا لتصل إلى 50 مليار ريال في عام 2025.

وبين مشحور أن أمازون العالمية توفر 50 مليون سلعة مما يتيح خيارات أكبر أمام المستهلكين.

وقال مشحور إن أمازون ضاعفت الطاقة الإنتاجية في العامين الماضيين، مع ضخ الشركة استثمارات لدعم سلاسل الإمداد وبناء مستودعات.

وأوضح أن الشركة لديها 19 مستودع تخزين في المنطقة، مما يساعد الشركات الصغيرة التي تستخدم الخدمات اللوجستية لأمازون، بالإضافة إلى إطلاق شراكات مع شركات صغيرة لتقديم التكنولوجيا اللوجستية والسيارات.

وأضاف أنه تم إطلاق شراكات بين أمازون و9 شركات سعودية، موضحا أن هذه الشركات تورد لأمازون وتستخدم التكنولوجيا اللوجستية.