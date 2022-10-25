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خاص

الخطوط الكويتية للعربية: نستهدف الوصول إلى نسبة التعادل بالميزانية في نهاية عام 2024

الرئيس التنفيذي: سنعود إلى مستويات ما قبل كورونا بداية 2023

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية، معن رزوقي، إن عدد المسافرين عبر الشركة ارتفع بنسبة 39% في الربع الثالث من عام 2022.

وأضاف رزوقي في مقابلة مع "العربية"، أن الشركة ستعود إلى مستويات ما قبل كورونا في بداية عام 2023.

وأضاف أن الشركة تنظر إلى تعميم التكنولوجيا لخفض التكاليف التشغيلية.

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وذكر أن مبيعات الخطوط الكويتية ارتفعت 48% فيما قلت الخسائر 127% من الربع الثاني إلى الربع الثالث.

وتابع: "هذه الأرقام ستساعد الشركة على الوصول إلى نقطة التعادل بنهاية العام 2024".

وأشار إلى أن الخطوط الكويتية قلصت الإدارة التنفيذية بنسبة 20%، وحاليا ندرس تسهيل عمل الإدارات بنحو أكثر سلاسة.

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