الخطوط الكويتية للعربية: نستهدف الوصول إلى نسبة التعادل بالميزانية في نهاية عام 2024

قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية، معن رزوقي، إن عدد المسافرين عبر الشركة ارتفع بنسبة 39% في الربع الثالث من عام 2022.

وأضاف رزوقي في مقابلة مع "العربية"، أن الشركة ستعود إلى مستويات ما قبل كورونا في بداية عام 2023.

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وأضاف أن الشركة تنظر إلى تعميم التكنولوجيا لخفض التكاليف التشغيلية.

وذكر أن مبيعات الخطوط الكويتية ارتفعت 48% فيما قلت الخسائر 127% من الربع الثاني إلى الربع الثالث.

وتابع: "هذه الأرقام ستساعد الشركة على الوصول إلى نقطة التعادل بنهاية العام 2024".

وأشار إلى أن الخطوط الكويتية قلصت الإدارة التنفيذية بنسبة 20%، وحاليا ندرس تسهيل عمل الإدارات بنحو أكثر سلاسة.