إنفستكورب للعربية: مهتمون بالاستحواذ على نادٍ رياضي في أوروبا

أكد رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في إنفستكورب، محمد العارضي، على استمرار الاهتمام بالاستثمار في القطاع الرياضي، والقيام بمحادثات مباشرة في هذا الشأن بعد صفقة لم تتم للاستحواذ على نادي ميلان الإيطالي.

وقال محمد العارضي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، على هامش فعاليات النسخة السادسة من "مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقدة في الرياض، إن إنفستكورب أعلنت عن تأسيس صندوق مشترك للاستثمار في شركات الملكية الخاصة في الصين بالمنطقة التي تجمع هونغ كونغ والمدن حولها.

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وأضاف العارضي، أن المنطقة تعادل مساحة وعدد سكان ألمانيا وبها الكثير من صناعات التقنية، وتسعى إنفستكورب من خلال الصندوق إلى استغلال خبرتها البالغة 40 عاماً في الاستثمار.

وأوضح الرئيس التنفيذي لإنفستكورب، أن الاقتصاد العالمي يمر ببعض التحديات منها التضخم وزيادة الأسعار والحرب في أوكرانيا، وتوجد الكثير من الفرص في كل الأسواق والقطاعات، لكن تلك التحديات "وقتية" واستثمارات إنفستكورب للمدى البعيد.

وقال إنه يوجد الكثير من الفرص في قطاعات مثل الرعاية الصحية والقطاع الاستهلاكي والتقنية واللوجستيات.

كانت إنفستكورب قد دخلت في محادثات مع شركة "إليوت ماندجمنت" الأميركية لشراء نادي ميلان بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم من الشركة الأميركية مالكة النادي توقفت.



وكشفت "رويترز" الأسبوع الماضي أن إنفستكورب علقت خططها الخاصة بشراء النادي ما فتح الباب أمام مؤسسة "رد بيرد" الاستثمارية الأميركية للتقدم بعرض للشراء.