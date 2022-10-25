رئيس بوينغ للعربية: المنطقة ستحتاج إلى 3 آلاف طائرة خلال 20 عاما

توقع رئيس شركة بوينغ مايكل آرثر، أن تحتاج منطقة الشرق الأوسط نحو 3 آلاف طائرة خلال 20 عاما.

وقال آرثر في مقابلة مع "العربية"، إن صناعة الطيران تشهد انتعاشا ملحوظا، مشيرا إلى أن الشركة تلقت طلبيات شراء 1200 من طائرات ماكس في آخر عامين.

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وذكر آرثر أن بوينغ تتوقع تضاعف أسطول الطائرات في العالم حتى عام 2042، كما تتوقع 41 ألف طلبية جديدة على الطائرات وهذا رقم هائل.

وتابع آرثر: "في جميع أنحاء العالم الاقتصادات لم تتعاف بعد، إلا أن صناعة الطيران تشهد انتعشا ملحوظا وهناك إقبال على السفر فنحن نربط العالم".

وذكر أن الشركة تعمل بشكل جيد على المدى القصير وعلى المدى الطويل.

وتوقع ارتفاعا بأكثر من 100% في عدد الرحلات الجوية في المنطقة، مقارنة بفترة ما قبل كورونا في عام 2019، مضيفا: "هناك ارتفاع ملحوظ في عدد الطلبيات وبات ذلك واضحا في سجل الطلبيات".