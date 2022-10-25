وزير السياحة السعودي: افتتاح 12 ألف غرفة فندقية في العام يمثل أعلى معدل عالمياً

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، إنه سيتم افتتاح 12 ألف غرفة فندقية في المملكة خلال عام 2022، وهو ما يمثل أعلى معدل عالميا.

وأضاف الخطيب في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار التي تعقد في الرياض، أن المملكة لديها خمسة مواقع مسجلة في اليونيسكو بجانب سياحة المنتجعات.

مادة اعلانية

ولفت وزير السياحة السعودي إلى أن لدى المملكة خيارات سياحية متنوعة لشرائح السياح المختلفة.

وقال الخطيب "قطاع السياحة يمثل 10% من اقتصاد العالم ومن الوظائف، ويعتبر أكثر قطاع تأثر بتفشي جائحة كورونا، وقد بدأنا نشهد عودة ونموا في القطاع، وفي هذا العام عدنا إلى 70% من مستويات ما قبل الجائحة".

ولفت إلى أنه سيتم افتتاح 12 ألف غرفة فندقية في 2022، وهذا يمثل نموا بنسبة 6% في عدد الغرف الحالي، لاستيعاب عودة البرامج والمواسم والتأشيرات.

حول قطاع الطيران قال الخطيب "الطيران مهم، خاصة ربط الوجهات السياحية بالمدن المصدرة للسياحة عبر رحلات بدون توقف، وإضافة ناقل وطني جديد في السعودية مهم جدا، سيرفع من ربط السعودية بأهم المدن المصدرة للسياحة في العالم، ويرفع أيضا معدلات الوصول إلى المدن السعودية ويزيد من رغبة السياح في زيارة المملكة".

تطرق الخطيب إلى مسألة التنوع السياحي وقال "المملكة شاسعة، ونعرض منتجات على الشواطئ، ولدينا الجبال والصحاري، وفي الشتاء الأجواء معتدلة، ولهذا نستهدف كل الشرائح، مثل مشاريع البحر الأحمر التي تستقطب السياحة الفاخرة، ولدينا شريحة واسعة متوسطة وعددها كبير ونستهدفهم عبر برامج في جدة والمنطقة الشرقية".

وأشار الخطيب إلى أنه بعد إطلاق استراتيجية سياحة في 2019، جاءت جائحة كورونا، والآن تحقق السعودية نتائج تاريخية، وقال "حققنا 65 مليون زيارة، جزء من الخارج وجزء من الداخل، والمملكة حققت المركز الأول بين مجموعة العشرين في التعافي من كورونا بنسبة نمو 121%".