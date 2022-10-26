رئيس "سبكيم" للعربية: الطلب في أوروبا تراجع 20% وسندخل أسواقاً جديدة

قال الرئيس التنفيذي لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم العالمية"، عبدالله السعدون، إن الشركة أكلمت استراتيجيتها لعدد 10 سنوات مقبلة، وترتكز على 5 محاور هي النمو والربحية والاستدامة والتحول الرقمي والقوى البشرية، وتشارك في منتدى "مبادرة الاستثمار" لاستشراف اقتصاد وفرص المستقبل وتحديات الاقتصاد العالمي ولقاء مسؤولين ومستثمرين من مختلف دول العالم.

وأضاف عبدالله السعدون، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، على هامش فعاليات اليوم الثاني من النسخة السادسة من "مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقدة في الرياض، أن انخفاض أرباح الشركة في الربع الثالث من 2022، جاء بسبب تراجع أسعار المنتجات بنسبة تتراوح بين 15-45% وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.

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وأوضح أن الطلب في أوروبا تراجع بنحو 20% وأن لدى الشركة مرونة في دخول أسواق جديدة.

كانت النتائج المالية الأولية لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم العالمية"، قد أظهرت تراجع صافي أرباحها بنسبة 24.78% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 774.4 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح نحو 1.029 مليار ريال في الربع الثالث من 2021.

الرئيس التنفيذي لشركة "سبكيم العالمية"