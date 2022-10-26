دراسة: كورونا أثر سلباً على عقول الأطفال في أميركا ويهدد مستقبلهم العملي

بات لدى الطلاب الأميركيين مشكلة في الرياضيات، وفقاً لآخر نتائج لجنة التقييم الوطني للتقدم التعليمي (NAEP)، والمعروفة أيضاً باسم بطاقة تقرير الأمة.

وتؤكد الدفعة الجديدة من النتائج، التي نشرها المركز الوطني لإحصاءات التعليم NCES التابع لوزارة التعليم الأميركية يوم الاثنين، المخاوف بشأن التأثير المدمر لوباء كورونا على التعليم، مما يُظهر انخفاضاً كبيراً في متوسط الدرجات في مواد الرياضيات والقراءة بين طلاب الصفين الرابع والثامن.

مادة اعلانية

وكان الانخفاض في متوسط درجات الرياضيات على المستوى الوطني هو الأكبر على الإطلاق في التقييم التمثيلي الوطني لأداء الطلاب الذي يعود تاريخه إلى عام 1969، وفقاً للبيانات التي جمعتها "Statista"، واطلعت عليها "العربية.نت".

وفي النتائج الأولى للاختبار منذ بدء الوباء، أظهر 26% فقط من طلاب الصف الثامن إتقاناً في الرياضيات، أقل من 34% في عام 2019.

وتعد هذه هي أسوأ نتيجة منذ عام 2000، حيث انخفض الأداء في الرياضيات بين طلاب الصف الثامن في 51 ولاية وسلطة قضائية مشاركة. وكان أداء تلاميذ الصف الرابع أفضل قليلاً، حيث حقق 36% درجة الكفاءة، انخفاضاً من 41% قبل 3 سنوات.

من جانبها، نقلت مفوضة NCES، بيغي جي كار، في بيان يوم الاثنين، عن زميلها دانيال ماكغراث، قوله: "الأمر حساس للغاية، ويجب الانتباه للآثار المحتملة على المدى الطويل".

وأضاف: "يعتبر الصف الثامن نقطة محورية في تعليم الرياضيات للطلاب، حيث يطورون مهارات الرياضيات الأساسية لمزيد من التعلم والمهن المحتملة في الرياضيات والعلوم، وإذا تُركت دون معالجة، يمكن أن يغير هذا المسارات وفرص الحياة لمجموعة كاملة من الشباب، مما قد يقلل من قدراتهم على متابعة مهن مجزية ومنتجة في الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا".