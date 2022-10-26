ريشي سوناك يستعين بفريقه السابق في الخزانة البريطانية.. وهذه أبرز الأسماء!

استغنى رئيس الوزراء البريطاني الجديد، ريشي سوناك، عن معظم مساعدي، ليز تراس، في داونينغ ستريت.

ومن المقرر أن يقوم سوناك بترقية الأشخاص الذين عمل معهم سابقاً كوزير للخزانة، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مسؤولين مطلعين على خططه، واطلعت عليه "العربية.نت".

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ويعد وصول فريق من مسؤولي وزارة الخزانة السابقين إلى مقر مجلس الوزراء في المملكة المتحدة، تأكيد على العودة إلى ما يسمى بـ"عقيدة الخزانة" التي كانت تراس، انتقدتها قبل أن تثير خططها المالية حالة من الذعر في السوق الشهر الماضي.

وفي ما يلي الأسماء التي من المتوقع أن يعينها سوناك في المناصب الخلفية العليا:

ليام بوث سميث

يعتبر ليام بوث سميث، أقرب مساعدي سوناك، حيث من المتوقع تعيينه كرئيس موظفي داونينغ ستريت، وهو أكبر دور مستشار سياسي في الحكومة.

وكان سميث عمل لدى سوناك في وزارة الخزانة، وترأس الوحدة الاقتصادية المشتركة المنكوبة في داونينغ ستريت والتي كانت من أفكار كبير مساعدي بوريس جونسون السابق، دومينيك كامينغز.

ويُعرف سميث باسم جون ترافولتا من وستمنستر، بفضل عادته في ارتداء السترات الجلدية في العمل.

إليانور شوكروس وولفسون

كانت إليانور شوكروس وولفسون، مساعدة قديمة لحزب المحافظين، حيث قدمت المشورة للمستشار السابق جورج أوزبورن قبل عقد من الزمن.

ومن المتوقع أن تتولى وولفسون دوراً رئيسياً في العمل السياسي مع سوناك.

كما عملت سابقاً في وزارة العمل والمعاشات التقاعدية، لمؤسسة بيل وميليندا غيتس ومدرسة بلافاتنيك الحكومية في جامعة أكسفورد.

نيريسا تشيسترفيلد

من المرجح أن تتولى نيريسا تشيسترفيلد، دور رفيع المستوى في الاتصالات.

وكانت تشيسترفيلد مساعداً صحافياً لسوناك لسنوات، إذ ساعدته خلال حملتين انتخابيتين، إضافة إلى الفترة التي كان فيها مستشارا.

وعملت تشيسترفيلد سابقاً في معهد الشؤون الاقتصادية، ومن المتوقع أن تتولى مسؤولية العملية الإعلامية في 10 داونينغ ستريت.

جون بيو

يعتبر جون بيو، مستشار السياسة الخارجية لكل من جونسون وتراس، ومن المتوقع أن يحتفظ بدوره تحت قيادة سوناك.

وهو أحد المهندسين الرئيسيين لصنع سياسة بريطانيا القوية ضد حرب روسيا في أوكرانيا، كمنا أنه أستاذ التاريخ في King’s College London.

روبرت يورك

من التوقع أن يرأس روبرت يورك، وهو مساعد سابق لحزب المحافظين في ظل حكومة ديفيد كاميرون، العملية السياسية في مجلس الوزراء البريطاني، بالتنسيق مع نواب حزب المحافظين.

وسيكون هذا دور رئيسي حيث يواجه سوناك تحدياً لتوحيد الفصائل المختلفة في حزبه.

دوغلاس ماكنيل

يعتبر دوغلاس ماكنيل، أحد المستشارين الاقتصاديين الأكثر خبرة في حزب المحافظين.

كاس هورويتز

يعد كاس هورويتز، مُغرّد سوناك الرقمي، إذ إنه الرجل المسؤول عن رسومات تويتر المبهرة التي جعلت الناس يتساءلون حول طموحات سوناك القيادية عندما كان مستشاراً.

كما أنه ابن أنتوني هورويتز كاتب الأطفال.

لوسي نوكس

تعتبر لوسي نوكس، مساعدة صحافية أخرى، عملت مع حليف سوناك المقرب، أوليفر دودن، في مقر حزب المحافظين.

ومن المرجح الآن أن تلعب دوراً مركزياً في عملية الإعلام في داونينغ ستريت.

بياتريس تيمبسون

أكدت مصادر في داونينغ ستريت أن، بياتريس تيمبسون، ستكون نائبة السكرتير الصحافي لسوناك.