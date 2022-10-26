وزير الاقتصاد: نتوقع نمو الاقتصاد السعودي 8% في 2022

توقع وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش النسخة السادسة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض، نمو اقتصاد المملكة 8% في 2022.

وقال إن معدل نمو الاقتصاد السعودي هو الأسرع ما بين دول G20 والاقتصادات الكبرى.

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وأضاف "نستهدف تنويع مصادر نمو اقتصاد المملكة عبر التركيز على القطاعات الواعدة اقتصادياً وصناعياً".

وأوضح أن المملكة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لنحو 65%، مشيراً إلى أن المنهجية سابقاً تتراوح بين 55و57% والأنشطة غير النفطية 45%

ولفت إلى تراجع نسبة البطالة بين الشباب في الربع الثاني إلى أدنى مستوياتها منذ بدء تسجيل الإحصائيات.

كان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أمين ماطي، كشف أن الصندوق قد يقوم هذا العام برفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي الذي يعتبر الأسرع نموا بين كبرى الاقتصادات العالمية.

وأوضح أمين ماطي، أن هذا يأتي وسط ازدهار القطاع النفطي إلى جانب النمو القوي للقطاع غير النفطي.

وقال ماطي، إن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي بـ 7.6% في العام 2022، مضيفا أنه قد يتم رفع هذه التوقعات.

وذكر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أن النصف الأول من هذا العام شهد نموا قويا لإيرادات القطاع غير النفطي في المملكة، متوقعا استمرار هذا الاتجاه بقية هذا العام.

وكان تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر عن صندوق النقد الدولي، أظهر تربع السعودية على عرش دول مجموعة العشرين G20 من حيث معدل النمو خلال عام 2022، بعد تحديث الصندوق لتوقعاته السابقة الصادرة في يوليو.

وأبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو اقتصاد السعودية لعام 2023، عند 3.7% بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي والذي صدر الثلاثاء، وهي نفس توقعاته السابقة، وأعلى من توقعات إبريل البالغة 3.6%.

ويقارن هذا مع نسبة نمو محققة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة عند 3.2% خلال عام 2021.