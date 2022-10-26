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خاص

وزير إماراتي للعربية: نستهدف زيادة التبادل التجاري مع مصر إلى 27 مليار دولار سنويا

خلال 10 سنوات

دبي - العربية.نت
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أكد وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات ثاني بن أحمد الزيودي، أن حجم التبادل التجاري مع مصر يبلغ حاليا 28 مليار درهم (7.62 مليار دولار)، ومن المستهدف زيادته إلى 100 مليار درهم (27.2 مليار دولار) بحلول 2032.

جاء ذلك أثناء مقابلة الزيودي مع "العربية"، على هامش انطلاق الفعاليات الاحتفالية التي تنظمها حكومتا الإمارات ومصر بمناسبة مرور 50 عاماً على العلاقات بين البلدين.

وكشف الوزير الإماراتي أن الوصول لمستهدفات التبادل بين الدولتين يتطلب تسريع العملية التكاملية.

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وأشار إلى أن الاستقرار السياسي في مصر يعزز ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد.

وأكد الزيودي على وجود فرص كبيرة في السوق المصرية، مضيفا أن مصر بوابة لقارة إفريقيا مع تعدد المواهب والمهارات في مصر.

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