رئيس "المتقدمة" للعربية: نتائج الشركة تأثرت بارتفاع أسعار اللقيم 18% منذ بداية العام

قال رئيس مجلس إدارة المتقدمة للبتروكيماويات خليفة الملحم، إن تأخر الشركة في الكشف عن نتائج الربع الثالث جاء بسبب أن شركة "إس كي أدفانسد" التابعة تأخرت في إعداد نتائجها.

وأضاف الملحم في مقابلة مع "العربية"، أن "إس كي أدفانسد" تعاني من ناحية إنتاج البولي بروبلين الذي يشهد ارتفاع في الأسعار.

مادة اعلانية

وذكر أن التحديات التي تواجه "إس كي أدفانسد" هي نفسها التحديات تواجه "المتقدمة" وجميع بتروكيماويات العالمية.

وبين الملحم، أن الأعوام الماضية شهدت تحقيق أرباح من الاستثمار في "إس كي أدفانسد" بسبب الفارق بين أسعار اللقيم وأسعار المنتج.

وأشار إلى أنه لا توجد بوادر لتحسن قريب في ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الفائدة وسياسة "صفر كوفيد" في الصين، والركود الاقتصادي المتوقع.

وقال رئيس مجلس الإدارة، إن "المتقدمة" ستعمل على خفض المصاريف في شركتها التابعة في كوريا الجنوبية، لافتا إلى أنه سيتم إيقاف المصنع لتجنب الخسائر والتدفقات السلبية مثلما حدث في يوليو الماضي عندما تم إيقاف المصنع لمدة شهر ونصف.

وأوضح أن أسعار اللقيم ارتفعت بنسبة 6% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، فيما تصل الارتفاعات إلى 18% منذ بداية العام إلى الآن.

وأضاف أن "نتائج المتقدمة تظهر أيضا انخفاضا بنسبة 23% في أسعار البيع، مما ضغط على المنتج النهائي".

وتوقع أن تعود أسعار البولي بروبلين للارتفاع في الشتاء، مع الاعتماد عليه في التدفئة.

ورجح أن تنخفض أسعار اللقيم في الربع الثاني من العام المقبل، وقد يكون هناك تحسن في أسعار البيع، إذا تحسن أداء الاقتصادات العالمية.

وذكر أن هناك تحسنا كبيرا في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، حيث انخفضت أسعار الشحن بنسبة 50% منذ بداية العام وحتى الآن.

وتابع: "لدينا خطط في زيادة المبيعات لتعويض بعض الخسائر وتخفيض من المصاريف الثابتة والتي خفضناها بنسبة 20% في التسعة أشهر الأولى من العام، مما يساعد على مواجهة الضغوط التي تعاني منها الأسواق العالمية".

وبالنسبة لارتفاع تكلفة السايبور ووصولها إلى 6%، قال الملحم، إنه لا يوجد تأثير كبير حتى الآن على القوائم المالية لـ"المتقدمة".