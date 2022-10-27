أسمنت ينبع للعربية: نتوقع ارتفاع الطلب على الأسمنت في النصف الثاني من 2023

توقع الرئيس التنفيذي لشركة "أسمنت ينبع" علي بن عبدالله العايد، في مقابلة مع قناة "العربية"، ارتفاع الطلب على منتجات الأسمنت في السعودية في النصف الثاني من العام المقبل.

وأوضح العايد، أن إجمالي الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت في المملكة تقدر بنحو 75 مليون طن، بينما يبلغ متوسط حجم الاستهلاك (الطلب) 50 مليون طن، وهو ما يزيد من حجم المنافسة بين الشركات.

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وقال إن "أسمنت ينبع" تتطلع لتحقيق هوامش ربحية مرتفعة عبر الإدارة الجيدة للتكاليف وزيادة المبيعات من خلال طرق تسويق مبتكرة.

وأضاف أن "أسمنت ينبع" عملت على تحسين تكاليف الطاقة عبر مشروع إعادة تدوير الطاقة الحرارية المهدرة والتي ساهمت في توفير 23 ميجا واط في اليوم.

كان صافي أرباح شركة "أسمنت ينبع" ارتفع بنسبة 90.3% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 69.27 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 36.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت "أسمنت ينبع" في بيان على "تداول السعودية"، إن ارتفاع صافي الأرباح في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض تكلفة البضاعة المبيعة وزيادة متوسط سعر البيع وزيادة إيرادات التصدير بالرغم من ارتفاع مخصص الزكاة.

وارتفع صافي أرباح أسمنت ينبع بنسبة 44.19% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بأرباح نحو 48.04 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، ارتفع صافي أرباح أسمنت ينبع بنسبة 4.38% إلى نحو 156.24 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 149.69 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.