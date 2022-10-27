الأتربي: اتفاق صندوق النقد والمشتقات سيحدثون انفراجة في توفير العملة الأجنبية

أكد رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، محمد الأتربي، في مقابلة مع "العربية"، أن المراكز المالية للبنوك في مصر قوية جداً وتتمتع بنسب ربحية عالية.

وأوضح الأتربي أن عدم توفر الدولار جاء نتيجة للضغوط العالمية، وزيادة الاستيراد، مما رفع العجز في الميزان التجاري، لكن بعد توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، واستخدام المشتقات، "نأمل في أن تحدث انفراجة ونلبي كافة طلبات العملاء ونعيد تحريك الاقتصاد".

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وقال: "تجاوزنا أزمة كوفيد ووصل النمو في الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 6.5% وهي نسبة عالية جداً، لكن أتت الحرب بين أوكرانيا وروسيا وأثرت على العالم ككل، والدول النامية تحدث فيها آثار أكبر لأنها تعتمد على الاستيراد أكثر من التصدير، لذلك رسالتنا هي أن ترتفع الصادرات وينخفض العجز التجاري وأن تمنح فرص أكثر للسياحة.. ومصر لديها جميع المقومات".

يذكر أن مصر أعلنت توصلها إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاح بقيمة 3 مليارات دولار، يُتيح كذلك القدرة على الحصول على تمويل إضافي قدره مليار دولار من خلال "صندوق المرونة والاستدامة" الذي تم إنشاؤه حديثًا، والحصول على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.