دويتشه بنك للعربية: نتوقع أن يتجاوز النفط 100 دولار للبرميل في الربع الأول 2023
أكد أنه ما زال يوجد بعض الفرص الاستثمارية منها الاستثمار في الدخل الثابت
أكد الرئيس التنفيذي المشارك لـ"دويتشه بنك" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويك فواد، أن الفرص الاستثمارية ما زالت موجودة على الرغم من الأوضاع الصعبة التي تمر بها اقتصادات العالم، منها الاستثمار في أدوات الدخل الثابت.
وتوقع فواد في لقاء مع "العربية"، على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي اختتم فعالياته في الرياض، أخيرا، أن يسجل سعر برميل النفط 100 دولار في الربع الأول من العام المقبل.
وأوضح أن ذلك يعود إلى ثلاثة أسباب، وهي قرار أوبك الأخير بخفض الإنتاج بمليوني برميل يوميا، بينما كانت التوقعات تشير إلى خفض بمليون برميل يوميا، وثانيا حظر أوروبا للنفط الروسي المتوقع بين ديسمبر وفبراير المقبل، وثالثا توقف الولايات المتحدة عن تزويد الأسواق الأميركية من احتياطياتها.
وقال فواد إن "اقتصادات العالم تمر بأوقات صعبة لذا يجب توخي الحذر"، مضيفا: "مررنا بنحو 10 أعوام كانت سهلة إلى حد ما، إلا أن الصورة باتت مختلفة الآن ويجب اتخاذ القرار السليم في ما يخص الاستثمارات".
وتابع أنه "من الواضح أن الدولار قوي جد، كما أنه من الواضح أن البنوك المركزية باستثناء البعض منها تقوم بتشديد سياستها النقدية"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا تمران حاليا بركود.
وقال فواد: "لدينا صدمات في قطاع الطاقة، وعلى الرغم من كل ذلك ما زال لدينا بعض الفرص منها الدخل الثابت، لكن يجب توخي الحذر من مستويات الدين، وننصح عملاءنا بتخصيص البدائل في محفظتهم".
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