رئيس "بيانات": حصيلة الطرح ستوظف لخدمة استراتيجية الشركة لـ 5 سنوات

تشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الاثنين المقبل، إدراج نحو 22% من أسهم شركة "بيانات"، المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي الجغرافية، وتم تحديد سعر الطرح عند 1.10 درهم للسهم العادي بقيمة إجمالية للطرح تبلغ نحو 628 مليون درهم.

وبلغ إجمالي الطلب على الطرح 57.5 مليار درهم، ما يشكل نحو 90 ضعفاً. وستكون شركة "بيانات" الأولى من نوعها التي تدرج في أسواق الأسهم بالمنطقة.

مادة اعلانية

وفي مقابلة مع "العربية"، أوضح حسن الحوسني الرئيس التنفيذي لشركة "بيانات"، أنها متخصصة بشكل رئيسي في الهندسة المساحية التي تقوم على مسح الأرض سواء من تحت الأرض أو من أعماق البحر إلى سطح الأرض، وحتى المسوحات الفضائية والجوية لقراءة التضاريس والبنايات وإنشاء خرائط ثلاثية الأبعاد للمدن وغيرها.

وأضاف أن تلك البيانات تغذي مجموعة من القطاعات مثل البلديات والنقل العام والقطاعات العسكرية وقطاعات البيئة والاستدامة وغيرها.

وذكر الحوسني أن الشركة تم تخصيصها في العام 2007، بعدما كانت جزءاً من المساحة العسكرية وتم إدراجها تحت مظلة "مبادلة" في العام 2008، ومن ثم مرت بمرحلة من آليات الاستحواذ، وتم الاستحواذ الأخير عبر مجموعة G42 في 2020.

وقال: "تم إدراج قدرات الذكاء الاصطناعي لقدرات الشركة التقليدية، ومنذ ذلك الحين تشهد الشركة نقلة نوعية من حيث توفير حلول ذكية وآليات استشراف وتحليل مدعومة بالذكاء الاصطناعي".

وحول طرح الشركة، أكد الرئيس التنفيذي أن نسبته تم تحديدها عند 22.22% وفق رؤية واستراتيجية حددت من قبل مجموعة شركات G42 المالكة، وأن آلية الطرح هي بناء حقيبة رأسمالية لخدمة استراتيجية الشركة لـ 5 سنوات.

وكشف أن مبلغ الطرح سيشكل رأسمال يتم استخدامه في عدة محاور منها البحث والتطوير والنمو العضوي وغير العضوي وغيرها من آليات الاستراتيجية.

وقال: "لو نظرنا إلى مسيرة الشركة في السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، نجد أنها استطاعت مواصلة نمو تعدى 45% في الإيرادات وبمعدل صافي ربح يزيد عن 37% سنوياً".

وأضاف: "الشركة لديها خطة استراتيجية لإدراج الذكاء الاصطناعي في إمكانيات الحلول الجيومكانية وهي الأولى من نوعها في المنطقة وتصبو لتحقيق الريادة في هذا المجال".