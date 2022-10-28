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خاص

رئيس مجلس إدارة "مرافق": طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام سيزيد من الشفافية

"مرافق" ستوزع أرباحاً نقدية هذا العام بمبلغ إجمالي قدره 580 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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أشار خالد السالم، رئيس مجلس إدارة شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع، في لقاء مع "العربية" على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، إلى أن الشركة أصبحت مرتبطة بصناعات ضخمة بما فيها البتروكيماويات، مضيفاً أن طرح أسهمها للاكتتاب العام سيزيد من الشفافية.

وقال: "كانت رؤية الشركاء تصب في مشاركة المساهمين من القطاع الخاص والمؤسسات المالية في النمو الذي تحققه الشركة، وستكون هناك شفافية أكثر من خلال الحوكمة في سوق المال".

وأضاف أن الشركة ستوزع أرباحاً بواقع 580 مليون ريال هذا العام والعام القادم، متوقعاً أن تكون التوزيعات في نطاق 80%.

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كما لفت إلى أن نمو الشركة ثابت، وأن الاستثمارات الجديدة في جازان وراس الخير في صناعات مثل مشروع الصناعات البحرية الضخم ستدر إيرادات إضافية.

وانطلقت يوم الأربعاء 26 أكتوبر، مرحلة اكتتاب الأفراد في طرح شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع، عدد 21.92 مليون سهم عادي تمثل نسبة 30% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام. وتستمر مرحلة اكتتاب الأفراد لغاية يوم الأحد الموافق 30 أكتوبر حتى الساعة 5 مساء. وتحدد سعر الطرح النهائي بـ46 ريالا للسهم الواحد.

وتمت تغطية اكتتاب المؤسسات 59 مرة، وجرت التغطية وفقاً لتسعير السهم بالحد الأقصى البالغ 46 ريالا وبإجمالي 3.3 مليار ريال.

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