البنك الأهلي السعودي: ليس لدينا خطط حالية لزيادة لاستثمار في "كريدي سويس"

كشف البنك الأهلي السعودي في 26 أكتوبر 2022، عن عزمه المساهمة في استثمار مالي في مجموعة كريدي سويس بما يصل إلى 1.50 مليار دولار تمثل ما يصل إلى 9.9%.

وأوضح بيان لـ البنك حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، الأثر المالي للاستثمار، والذي سيكون كالتالي:

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أشار البنك إلى أن هذا الاستثمار في كريدي سويس جزء من المحفظة الاستثمارية الإجمالية لدى البنك الأهلي السعودي البالغة 68.7 مليار دولار، وبالتالي فإن هذه الشراكة ستشكل 2.2% من مجموع الاستثمار المبدئي للبنك الأهلي السعودي، و3.5% من إجمالي حقوق المساهمين و0.6% من إجمالي الأصول الموحدة.

وحول التأثير المتعلق برأس المال، بوجود زيادة ملائمة فوق متطلبات رأس المال من المتوقع أن يكون للصفقة تأثير محدود بين 20-40 نقطة أساس على مدى السنوات الخمس المقبلة، نظراً لقوة كفاية رأس المال لدى البنك الأهلي السعودي.

كما ويعتبر البنك الأهلي السعودي هذه الشراكة استثماراً جذاباً إذا تم النظر إليه من جهة خلق قيمة مضافة للمساهمين، نظراً لأن مضاعف القيمة الدفترية الملموسة (P/TBV) لبنك كريدي سويس هو 0.24 مرة، والتي يعتبر أقل بكثير من مضاعف القيمة الدفترية الملموسة P/TBV للبنك الأهلي السعودي.

وأوضح الأهلي السعودي أنه لا يزال ملتزماً فيما يتعلق بمحفظته الاستثمارية ويحافظ على تركيزه في مواصلة سجله الناجح في عوائد الاستثمار القوية. كما أنه ليس لدى البنك الأهلي السعودي أي خطط حالية للاستثمار بما يتجاوز 9.9% من الأسهم في كريدي سويس، وسيتم تقييم أي استثمار مستقبلي بشكل مستقل حينها من خلال النظر بعناية في مزايا ذلك الاستثمار وبناءً على تأثيره المالي وعلى رأس المال وقدرته على خلق قيمة مضافة للمساهمين على المدى الطويل.

تعزيز قدرات الأهلي السعودي على المدى الطويل

على الجانب الآخر، يرى البنك الأهلي السعودي أن هذه الشراكة، تُسهم في فتح آفاق جديدة لتعزيز قدرات البنك الأهلي السعودي الاستراتيجية والفنية بهدف تطوير منتجاته المصرفية الخاصة وإدارة الثروات والأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج، وتزويد عملائه بأفضل الخدمات والمنتجات لتلبية احتياجاتهم المالية من خلال الاستفادة من تبادل الخبرة والمعرفة بين كريدي سويس والبنك الأهلي السعودي.

وتعتبر هذه الشراكة الاستراتيجية إضافة جديدة لاستثمارات البنك الأهلي السعودي لا سيما أن الاستثمار المرتقب في كريدي سويس سيسهم في تحقيق عوائد مالية جذابة مستقبلاً.



يأتي هذا، فيما صرّح الأهلي السعودي مسبقاً بأن التركيز طوال هذا العام كان على تحقيق الوفورات التقديرية (synergy) مع مجموعة سامبا المالية وضمان التركيز على فرص النمو المستقبلية في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030، وقال "وذلك كان ظاهرا في نتائجنا المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2022"، وفقاً للبيان.

كما ذكر مسبقاً بأنه لن يكون هناك تركيز على التوسع الدولي وأن هذا الاستثمار يمثل بشكل فعال فرصة مالية ذات فوائد متوقعة تعزز قدرات البنك في إدارة الثروات وإدارة الأصول وتقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة ومنطقة الخليج، فضلاً عن تعزيز حصته السوقية.

ويعد البنك الأهلي السعودي أحد البنوك الرائدة في المملكة العربية السعودية مع قاعدة عملاء تتجاوز أكثر من 11 مليون عميل، بالإضافة إلى مزايا فريدة للمصرفية الخاصة. كما تعد السعودية واحدة من أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً مع ازدهار ونمو مجال إدارة الثروات والأصول والمصرفية الخاصة. وتمثل الشراكة مع كريدي سويس إضافة فرص جديدة لتواكب الطلب المتزايد على هذه المنتجات والخدمات لعملاء البنك الأهلي السعودي في الخدمات المصرفية الخاصة.

وبما يتعلق في إدارة الثروات والأصول، يُعد الأهلي كابيتال أكبر مدير للأصول بالنظر إلى حجم الموجودات المدارة في المملكة بقيمة 67 مليار دولار أميركي.

ويعتقد البنك أن التعاون مع مدير أصول عالمي رائد في المنتجات المختلفة يعزز أعماله في مجال إدارة الأصول، وبشكل خاص، سوف يتم تبادل المعرفة والخبرات بين البنكين والاستفادة بخبرات الأهلي السعودي في المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى الخبرات الموجودة لدى كريدي سويس.

أما بالنسبة للأنشطة المصرفية الشاملة والاستثمار، وفي ظل وجود خطط استثمارية كبيرة للحكومة والقطاع الخاص مع الطلب المتزايد لتمويل الاستثمارات في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج على نطاق أوسع، فأنه يتطلب وجود مصرف ذي قدرات استثمارية متكاملة ومتطورة، للوفاء بجميع متطلبات رأس المال والسيولة، وعلاوة على ذلك، تقديم الخدمات الاستشارية في عمليات الاندماج والشراء وإعادة الهيكلة وغيرها من المبادرات المالية الاستراتيجية.