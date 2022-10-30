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خاص

صندوق مصر السيادي للعربية: نستهدف إضافة أصول بـ 15 مليار جنيه في العام المقبل

تغطية رأس المال المصدر للصندوق بالكامل عند 5 مليارات دولار

دبي - العربية.نت
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قال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، إنه تمت تغطية رأس المال المصدر للصندوق بالكامل عند 5 مليارات دولار.

وأضاف سليمان في مقابلة مع "العربية"، أنه تمت إضافة زيادة أصول للصندوق بنحو 15 - 16 مليار جنيه ومستهدف مضاعفتها بنفس الحجم في العام المقبل.

وأشار إلى أن مصادر تمويل الصندوق متعددة تتضمن زيادة نقدية، بالإضافة إلى زيادة عينية وهي عبارة عن أصول يتم نقلها للصندوق وتحسب تحت زيادة رأس المال.

وزيرة التخطيط: كل مليار جنيه ينفقه صندوق مصر السيادي يجذب استثمارات بـ 5.4 مليار جنيه اقتصاد اقتصاد مصر وزيرة التخطيط: كل مليار جنيه ينفقه صندوق مصر السيادي يجذب استثمارات بـ 5.4 مليار جنيه

وأوضح أن الزيادة العينية الأولى تم إضافتها للصندوق، مشيرا إلى أن الزيادة العينية الثانية من الأصول تستهدف توفير أراضٍ لشراكات في قطاع التعليم، والخدمات الصحية.

وأكد أن الصندوق اتفق مع الصناديق السيادية السعودية والإماراتية على عدد من الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والرعاية الصحية والخدمات المالية.

وأشار إلى الانتهاء قريباً من إعادة هيكلة شركتي صافي ووطنية التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية.

وكشف أن البورصة غير مواتية لطرح شركتي صافي ووطنية في خلال العام الحالي.

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