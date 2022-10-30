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غولدمان ساكس
الفيدرالي الأميركي

"غولدمان ساكس" يرفع توقعاته لسعر الفائدة في أميركا عند 5%.. بحلول هذا الموعد!

75 نقطة متوقعة خلال الأسبوع الجاري و50 في ديسمبر

دبي - العربية.نت
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عدّل الاقتصاديون في مجموعة غولدمان ساكس، توقعاتهم بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة إلى 5% بحلول مارس 2023، بزيادة 25 نقطة أساس عن توقعاتهم السابقة.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك "غولدمان ساكس"، ديفيد سولومون، الأسبوع الماضي، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يرفع أسعار الفائدة بما يتجاوز 4.5-4.75% إذا لم يشهد "تغيرات حقيقية في السلوك"، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويمكن أن يلقي الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الضوء على المدة التي سيلتزم فيها بالسياسات النقدية المتشددة.

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وأضاف التقرير أن الاقتصاديين في بنك "غولدمان ساكس" أضافوا أن الرحلة إلى زيادة بنسبة 5% تشمل زيادات 75 نقطة أساس هذا الأسبوع و50 نقطة أساس في ديسمبر و25 نقطة أساس في فبراير ومارس.

وقال التقرير إن "بنك غولدمان" أشار إلى 3 أسباب وراء تعديل توقعاته بأن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة إلى ما بعد فبراير، إلى التضخم "المرتفع بشكل غير مريح"، والحاجة إلى تهدئة الاقتصاد مع انتهاء التشديد المالي وارتفاع الدخول المعدلة حسب الأسعار، وتجنب التيسير المبكر للأوضاع المالية.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي في ختام اجتماعه المقبل للسياسة في 1 و2 نوفمبر.

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