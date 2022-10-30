مهندسو تسلا يتسلمون مفتاح تويتر.. فما هو؟

طلب الملياردير إيلون ماسك، من المهندسين في شركة تسلا - صانع السيارات الكهربائية الذي يديره - مقابلة قادة المنتجات في تويتر.

وفي وقت سابق يوم الخميس في مقر تويتر في سان فرانسيسكو، أظهر قادة المنتجات لمهندسي تسلا كود الشركة، حتى يتمكنوا من تقييم وشرح ما تحتاجه الشركة لمالكها الجديد (إيلون ماسك)، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن أحد الأشخاص، واطلعت عليه "العربية.نت".

مادة اعلانية

وقالت المصادر، إن مهندسي تويتر لم يعد بإمكانهم إجراء تغييرات على الكود اعتباراً من ظهر يوم الخميس الماضي.

وأوضح مصدر لـ "بلومبرغ" من تويتر، أن هذا جزء من العمل المطلوب لضمان عدم تغيير أي شيء بشأن المنتج قبل إغلاق الصفقة، إذ قام موقع تويتر بتجميد مماثل عندما تم الإعلان عن الصفقة لأول مرة في أبريل.