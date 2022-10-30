هيرمس للعربية: نتوقع دمج "صندوق الاستثمارات" أبراج الاتصالات في السعودية

قال محلل قطاع الاتصالات بالمجموعة المالية هيرمس عمرو ماهر في مقابلة مع "العربية"، إن صفقة صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على 51% من أسهم شركة أبراج الاتصالات "توال" التابعة لشركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" إيجابية للشركة في ظل الاتجاه السائد لتسييل الأصول غير النشطة.

وأضاف ماهر أنه مع توجه صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على حصة من أبراج "زين" السعودية نتوقع اتجاه الصندوق لدمجها لخلق أكبر كيان لأبراج الاتصالات في المنطقة، تمهيداً لطرحها في "تداول" السعودية مستقبلا.

مادة اعلانية

وأعلنت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، قبل أيام عن تسلمها عرضاً غير ملزم من صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على 51% من أسهم شركة أبراج الاتصالات "توال"، على أن تحتفظ "STC" بـ 49% من أسهم "توال".

وقالت شركة الاتصالات السعودية، إنه تم تحديد القيمة الإجمالية لشركة "توال" (Enterprise Value%100) بمبلغ 21.94 مليار ريال (5.85 مليار دولار) على أساس استبعاد أرصدة النقد والديون.

وأضافت أن العرض المقدم لا يمثل أي التزام على الطرفين، ويخضع لاستكمال أعمال الفحص النافي للجهالة والتوصل إلى اتفاق نهائي وملزم والمشروط بالحصول على جميع الموافقات التنظيمية من الجهات ذات العلاقة بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للمنافسة، والموافقات الداخلية للأطراف المعنية وأية شروط أخرى قد يتفق عليها الطرفان.

وفي سبتمبر 2021، تقدم صندوق الاستثمارات العامة وآخرون للاستحواذ على حصص في البنية التحتية للشركة بنسبة مجتمعة تبلغ نحو 80%، بينما سيبقى لـ"زين السعودية" 20%، فيما قدرت قيمة البنية التحتية المكونة من 8069 برجا بنحو 3 مليارات ريال أو ما يعادل 807 ملايين دولار.

وقال محلل قطاع الاتصالات بالمجموعة المالية هيرمس، إن زيادة أسعار الفائدة عالميا دفعت العديد من شركات الاتصالات وشركات قطاعات أخرى إلى الاتجاه إلى تسييل بعض الأصول غير النشطة لتوفير مصادر سيولة جديدة وتحسين مراكزها المالية.

وأوضح أن شركة الاتصالات السعودية "STC" تتمتع بمركز مالي قوي، ولكن بيع حصة من شركة أبراج الاتصالات "توال" لصندوق الاستثمارات العامة يعد فرصة جيدة للشركة لتسييل أحد الأصول غير النشطة.

وأوضح محلل قطاع الاتصالات بالمجموعة المالية هيرمس، أن نتائج أعمال شركة الاتصالات السعودية "STC" جاءت أعلى من توقعاتنا بنحو 13% لصافي الأرباح ولكن على مستوى توزيعات الأرباح فقد جاءت متوافقة مع توقعتنا.

وأشار إلى أن العقود والإيرادات من المشاريع الحكومية تدعم نمو إيرادات "STC".