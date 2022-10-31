اقتصاد مصر
بعد صعود الدولار.. أين وصلت أسعار العملات العربية في مصر؟
الدولار تجاوز 24 جنيهاً في البنوك
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واصل سعر الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه المصري في البنوك، ليصل إلى مستوى 24.20 جنيهاً للبيع، مقابل نحو 24.15 جنيهاً للشراء في عدد من البنوك.
بالنسبة للعملات العربية، فقد سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري مستوى 6.36 جنيهاً للشراء، و6.38 جنيهاً للبيع.
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وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 74.53 جنيهاً للشراء، و 77.56 جنيهاً للبيع. فيما ارتفع سعر صرف الدرهم الإماراتي إلى مستوى 6.51 جنيهاً للشراء، و 6.53 جنيهاً للبيع.
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