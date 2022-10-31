أسرع 10 اقتصادات عربية في 2023.. قد تكون مفاجأة!

أظهر تقرير صندوق النقد الدولي الخاص بآفاق النمو لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، توقعات مفاجئة للعام المقبل، شملت أسرع 10 اقتصادات عربية نموا في 2023.

وبعد أن احتل العراق صدارة ترتيب الدول العربية الأسرع نمواً خلال عام 2022، بنمو متوقع 9.3%، تلته السعودية كأسرع الدول نمواً داخل مجموعة العشرين بنمو 7.6%، تغير وضع القائمة تماماً للعام المقبل.

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وكشف التقرير الذي اطلعت "العربية.نت" على نسخة منه، أن ليبيا والتي من المتوقع أن تحقق انكماشا بواقع 18.5% خلال 2022 في ناتجها المحلي الإجمالي، ستكون الأسرع نمواً بين اقتصادات الدول العربية، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق نمواً بنسبة 17.9% خلال 2023.

وحلت جيبوتي في المركز الثاني بنمو متوقع 5% لعام 2023، مقابل نمو 3.6% للعام 2022، تلتها موريتانيا في المركز الثالث بمعدل نمو متوقع 4.8% لعام 2023، و4% فقط للعام الجاري.

وجاءت مصر في المرتبة الرابعة بين أسرع 10 دول عربية نمواً خلال 2023، بنمو 4.4%، بعدما احتلت المركز الثالث ضمن توقعات الصندوق للعام الجاري، بنمو 6.6%.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد الإماراتي معدل نمو 4.2% في 2023، بعد نمو بنسبة 5.1% في 2022.

واحتلت سلطنة عمان المركز السابع في الترتيب بمعدل نمو متوقع 4.1% لعام 2023، و4.4% في 2022، تلاها العراق صاحب الصدارة للعام الماضي في المركز الثامن عربياً، بمعدل نمو متوقع 4% في 2023، مقابل 9.3% في 2022.

فيما توقع صندوق النقد الدولي أن ينزل معدل نمو الاقتصاد السعودي إلى 3.7% من مستويات قياسية تبلغ 7.6% متوقعة للعام الجاري.

يذكر أن المملكة كشفت في تقرير اليوم الاثنين عن معدل نمو الربع الثالث والذي سجل 8.6%.

وتوقع التقرير أن تحتل فلسطين المركز العاشر بين اقتصادات الدول العربية من حيث معدل النمو المتوقع لعام 2023، بنمو 3.5%، فيما لم يوضح التقرير معدل النمو المتوقع لاقتصادي لبنان وسوريا.

كما توقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو الإجمالي لاقتصادات الدول العربية 3.9% في 2023، مقابل 5.4% في 2022.