رئيس "أماك" للعربية: نتوقع ضم منطقة الدوادمي للعمليات التشغيلية خلال 5-7 سنوات

قال الرئيس التنفيذي لشركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك" يحيى الشنقيطي، إن أسعار النحاس انخفضت في حدود 18% في الربع الثالث، كما تراجعت أسعار الذهب بنحو 7%، إلا مبيعات الشركة لم تتأثر بشدة.

وأضاف الشنقيطي في مقابلة مع "العربية" أن مبيعات الشركة في فترة التسعة أشهر الأولى من العام أعلى بنسبة 3% على أساس سنوي.

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وأوضح أن إنتاج الشركة من الذهب زاد بنسبة 55% على أساس سنوي، فيما زاد إنتاج النحاس بنسبة 1%.

وبالنسبة لحصول الشركة على 4 رخص من وزارة الصناعة والثروة المعدنية للكشف عن خامي النحاس والذهب، قال الشنقيطي إن الشركة استلمت التراخيص في شهر أغسطس وتم البدء في جمع العينات وتنفيذ مشروع التفجير عن بعد لتحديد الأهداف التي سيتم العمل عليها بداية العام المقبل.

وذكر أن العمل لا يزال جاريا عليها لأن منطقة امتياز كبيرة جدا تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 400 كيلومتر مربع، في محافظة الدوادمي.

وأضاف أن الميزانية السنوية المخصصة للإنفاق على هذا المشروع تتراوح من 5 إلى 6 ملايين ريال.

وأشار الرئيس التنفيذي، إلى أن المشروع سيستغرق من 5 إلى 7 سنوات حتى يدخل في العمليات التشغيلية للشركة.

وبين أن الإنتاج في الربع الثالث كان جيد جدا وتركزت المشاكل على انخفاض الأسعار، مشيرا إلى توقعات بانخفاض أسعار الزنك في الربع الرابع مع استمرار مشكلة الطاقة في أوروبا.

وتراجعت أرباح شركة "أماك" بنسبة 22% إلى 105 ملايين ريال خلال 9 أشهر، بسبب انخفاض أسعار بيع النحاس والذهب وانخفاض كمية مبيعات النحاس.

فيما انخفضت أرباح الشركة بنسبة 46% في الربع الثالث من العام الحالي، لتصل إلى حوالي 23 مليون ريال.