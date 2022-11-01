شركة بريطانية ترتفع قيمتها السوقية 35% خلال يوم واحد

سجلت شركة بريطانية مدرجة في بورصة لندن ارتفاعاً قياسياً في أسعار أسهمها خلال ساعات قليلة من بدء التداولات اليوم الثلاثاء، حيث قفزت قيمتها السوقية بأكثر من الثلث بعد أن أعلنت أنها أبرمت صفقة مع شركة في كوريا الجنوبية ستؤدي بها إلى دخول السوق هناك.

ارتفعت أسهم شركة "أوكادو" بأكثر من 35% اليوم، بعد أن دخلت السوق الكورية الجنوبية من خلال صفقة شراكة مع شركة "لوتي شوبينغ"، بحسب ما رصدت "العربية.نت".

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ووقعت الشركة صفقة حصرية لتطوير أعمال البقالة عبر الإنترنت لمتاجر التجزئة في كوريا الجنوبية.

وستعمل "أوكادو" مع الشركة الكورية لبناء شبكة من المستودعات الآلية باستخدام تقنية النظام الأساسي الذكية، وتوفير التكنولوجيا لبناء طلبات البقالة عبر الإنترنت.

وشركة "لوتي شوبينغ" هي ثاني أكبر شركة بقالة في كوريا الجنوبية، حيث تدير المتاجر الكبرى، ومحلات السوبر ماركت، إضافة إلى عمليات بيع واسعة على الإنترنت، مع أكثر من 1000 متجر في جميع أنحاء البلاد. ويبلغ عائدها السنوي 15.6 تريليون وون كوري (9.5 مليار جنيه إسترليني).

قامت شركة "أوكادو" التي لديها 12 شريكاً دولياً في 10 دول من بينها الولايات المتحدة واليابان وفرنسا، بتخطيط ستة مراكز لتلبية العملاء في كوريا الجنوبية بحلول العام 2028. على أنه من المقرر أن يبدأ تشغيل المركز الأول في العام 2025.

في الوقت نفسه، سيتم أيضًا نشر تقنية الوفاء داخل المتجر (ISF) في جميع متاجر لوتي اعتبارًا من العام 2024.

وبحسب الصفقة فسوف تدفع "لوتي" لشركة "أوكادو" رسوماً معينة مقدماً وأثناء مرحلة التطوير، ثم الرسوم المستمرة المرتبطة بكل من المبيعات والخدمة.

وقال تيم شتاينر الرئيس التنفيذي في اتصال هاتفي مع الصحافيين: "نعتقد أننا سنوقع المزيد من الصفقات مع نمو سوقنا القابل للتوجيه".

ورحب المستثمرون بهذه الأخبار ورأوا أن سعر السهم أقل من قيمته العادلة، حيث كانت "أوكادو" قد استفادت خلال فترة وباء كورونا عندما كان الناس عالقون في منازلهم، ولكن بمجرد إعادة فتح الاقتصاد كان هناك تحول عن التوصيلات المنزلية.

وقفزت أسهم "أوكادو" في بورصة لندن من 472 بنساً إلى 651 بنساً خلال ساعات قليلة من بدء التداولات، لكنها بدأت العام بحوالي 16 جنيهاً إسترلينياً. وعلى الرغم من هذه القفزة القياسية فإن الأسهم لا تزال منخفضة بنسبة 60% عما كانت عليه منذ بداية العام.

قالت فيكتوريا سكولار، رئيسة الاستثمار في إنتراكتيف إنفيستور: "هذه خطوة انتهازية ذكية من أوكادو ستسمح للأعمال التجارية بالحصول على موطئ قدم في اقتصاد متنامٍ مهم".

وأضافت: "ستكون الأعمال التقنية قادرة على توليد رسوم من لوتي خلال مرحلة التطوير والرسوم المرتبطة بالمبيعات أيضاً، والتي من المحتمل أن تزيد الإيرادات. سيساعد هذا الارتباط أيضاً على توسيع أعمال التوصيل الخاصة بشركائنا باستخدام تقنية المستودعات الروبوتية الخاصة المستخدمة في أوكادو".