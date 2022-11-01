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خاص

وزير الطاقة الهندي للعربية: سنقوم بشراء النفط من أي مصدر متاح

وزير الطاقة الهندي: واردات النفط الروسي ارتفعت من أبريل وحتى يونيو 2022

دبي - العربية.نت
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أكد وزير الطاقة الهندي هارديب سينغ بوري، أن واردات النفط الروسي ارتفعت في الفترة الممتدة من أبريل وحتى يونيو الماضي، لافتا إلى أن الحكومة الهندية ستمضي قدما في شراء النفط من أي مصدر وبأسعار معقولة.

وقال الوزير في مقابلة مع "العربية"، إن أوضاع السوق هي الأساس لتحديد الموارد الرئيسي للهند كانت حصة روسيا من ورادات النفط الهندية نحو 0.2% في مارس 2022، ثم ارتفعت في الأشهر اللاحقة لأنها مصدر متاح في السوق.

وأضاف الوزير أن العراق يعد أكبر مورد للخام إلى الهند، ثم السعودية والإمارات.

وأشار إلى سعي الهند للحصول على أسعار تنافسية لشراء النفط.

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