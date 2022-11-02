أغلى 8 هواتف في العالم.. للفخامة ثمن باهظ!

على مر السنين، تلقت الهواتف تطورات تكنولوجية ضخمة، وعلى الرغم من أوجه التشابه بينها، لا تزال الهواتف الذكية تختلف بناءً على التخصصات والميزات وأنظمة التشغيل، ولكن لجهة السعر فقد تكون الفخامة هي العامل الأبرز.

هناك هواتف سجلت أرقاماً قياسية وأسعارها بالتالي ليست ضمن قوائم المقارنة حين تفكر في اقتناء هاتف، إلا أنه يمكنك إلقاء نظرة على أغلى 8 هواتف في العالم اليوم، وفقاً لما ذكرته مجلة " The Richest".

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8- Goldvish Le Million

عندما تم إصدار الهاتف من قبل الشركة المصنعة السويسرية Goldvish في العام 2006، دخل هاتف Goldvish Le Million موسوعة غينيس للأرقام القياسية لكونه الهاتف الأكثر حصرية والأغلى في العالم.

يتكون جزؤه الخارجي من الذهب الأبيض عيار 8 قيراط، مع 120 قيراطاً من الماس VVS-1، وشاشة زجاجية من Saphire مصممة خصيصاً من قبل المصمم الشهير إيمانويل جوتيه. وباعتباره هاتفاً محدود الإصدار، تم إنتاج 3 نسخ منه فقط، كل منها بتكلفة مليون دولار.

7- Gresso Luxor Las Vegas Jackpot

تم إصدار هذا الهاتف في العام 2010، وهو جزء من سلسلة محدودة الإصدار تتكون من 3 وحدات فقط، مصنوع من 120 جراماً من الذهب والماس الأسود. في حين أن وظائفه الداخلية قد لا تتطابق مع الهواتف الذكية الحالية، إلا أن مظهره الخارجي يصرخ بالفخامة والرفاهية.

للحصول على هذا الهاتف اليوم، لا بد أن يكون المرء على استعداد لدفع مبلغ ضخم قدره مليون دولار.

6- Diamond Crypto

عندما تم إطلاق Diamond Crypto Smartphone في العام 2006، وصفه العديد من النقاد بأنه هاتف "الأثرياء والمصابين بجنون العظمة" بسبب سعره ورفاهيته.

جسم الهاتف مصنوع من الذهب الوردي عيار 18 والبلاتين، وكان الهاتف الأكثر أماناً في العالم في ذلك الوقت. إذ يضمن أمان الهاتف تشفير المعالج والمكالمات الهاتفية والرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك من قبل أصحابها. وتبلغ تكلفته 1.3 مليون دولار.

5- iPhone 3G Kings Button

عندما تم إطلاق الهاتف في منتصف الأزمة العالمية في العام 2009، اعتقد الكثيرون أن مصممه النمساوي بيتر ألويسون، كان موهوماً. ووجد الأثرياء والأقوياء الهاتف المصنوع من الذهب الأصفر والأبيض والوردي عيار 18، جذاباً للغاية وجديراً بالاقتناء. ويتكون جسم الهاتف من 138 ماسة ذات جودة رائعة، مع زر الصفحة الرئيسية الخاص به الذي يتميز أيضاً بماسة نادرة (6.6 قيراط).

تبلغ تكلفة الهاتف المبهج من الناحية الجمالية 2.5 مليون دولار اليوم.

4- Goldstriker IPhone 3GS Supreme

مثل معظم الهواتف في هذه الفئة، كان Goldstriker iPhone 3GS Supreme المصمم عام 2009 جهازاً متطوراً آخر يصرخ بالفخامة عند إطلاقه. ووفقاً لمصممه البريطاني، ستيوارت هيوز، فقد صنع من 136 ماسة فاخرة للظهر، و53 ماسة لتشكيل شعار التفاحة الخاص بـ"أبل"، وذهب عيار 22 قيراطاً.

يتشابه الهاتف في الأداء والتشغيل مع iPhone 3G Kings Button، باستثناء أن زر الصفحة الرئيسية به متوج بألماسه (7.1 قيراط). ويكلف الهاتف مبلغاً ضخماً يبلغ 3.2 مليون دولار إذا كان المرء سيحصل عليه اليوم.

3- iPhone 4 Diamond Rose Edition

تم إصدار iPhone 4 Diamond Rose Edition في العام 2010، وهو تصميم آخر من ستيوارت هيوز ينضح بالفخامة في مظهره وتصميمه.

يأتي الهاتف ذو الإصدار المحدود في صندوق عرض من الجرانيت، ولم يتم تصنيع سوى نسختين فقط من الهاتف. تم استخدام 100 قيراط من الماس لتصنيع الهاتف، ما جعله حصرياً ومكلفاً للغاية. في وقت الإصدار، كلف الهاتف 8 ملايين دولار.

2 iPhone 4s Elite Gold

في العام نفسه قام ستيوارت هيوز بصنع هاتف iPhone 4s Elite Gold، والذي يعد ثاني أغلى هاتف على الإطلاق.

ومثل الهواتف السابقة، فهو مصنوع يدوياً ومغطى بـ 500 قطعة من الماس بوزن إجمالي 100 قيراط. كما تم صنع اللوحة الخلفية والشعار من الذهب عيار 24 قيراطاً.

زر الصفحة الرئيسية متوج بحجر ألماس بقطع أحادي عيار 8.6 قيراط، ويأتي مع زر احتياطي من الماس بقطع واحد (7.6 قيراط). كان سعر الهاتف عند إصداره 9.4 مليون دولار.

1- Falcon Supernova IPhone 6 Pink Diamond

أغلى هاتف تم إنتاجه على الإطلاق هو Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond الذي تم تصميمه في العام 2014 من قبل Falcon على غرار آيفون 6.

يأتي تصميمه الخارجي الحصري من البلاتين مع الذهب عيار 24 قيراط والذهب الوردي. مع ذلك، على عكس الهواتف الأخرى في فئته، فإنه يقدم للعملاء الذين لا يرغبون في شراء إصدارات أرخص مثل Orange Diamond، بقيمة 42.5 مليون دولار، وBlue Diamond، بسعر 32.5 مليون دولار.

وسيحتاج المرء للتخلي عن مبلغ 48.5 مليون دولار على الأقل لشراء هذا الهاتف اليوم.