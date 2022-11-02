البورصة المصرية تربح 83 مليار جنيه في شهر التعويم الثاني

على الرغم من موجة النزيف التي طاردت البورصات وأسواق الأسهم العالمية خلال شهر أكتوبر الماضي، غير أن البورصة المصرية تمكنت من تحقيق مكاسب شهرية تجاوزت 83 مليار جنيه.

وتأتي مكاسب الأسهم المصرية بدعم القرارات التي أعلنها البنك المركزي المصري الخميس الماضي، حيث تقرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 2%، كما تقرر خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار للمرة الثانية على التوالي بعد التخفيضات التي أقرها في مارس الماضي.

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ووفق التقرير الشهري للبورصة المصرية، فقد صعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 12% لتربح الأسهم نحو 83.3 مليار جنيه خلال تداولات أكتوبر، وذلك بعدما ارتفع رأس المال السوقي من مستوى 688 مليار جنيه في إغلاق تعاملات سبتمبر الماضي إلى نحو 771.3 مليار جنيه في إغلاق تداولات أكتوبر 2022.

على صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 16.3% رابحاً نحو 1605 نقطة بعدما صعد من مستوى 9827 نقطة في إغلاقات تعاملات شهر سبتمبر الماضي، إلى نحو 11432 نقطة بنهاية أكتوبر.

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 8.8% مضيفاً نحو 169 نقطة مرتفعاً من مستوى 1904 نقطة إلى مستوى 2073 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 14.2% مضيفاً نحو 1734 نقطة بعدما قفز من 12144 نقطة إلى نحو 13878 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% مضيفاً نحو 694 نقطة نقاط بعدما صعد من مستوى 3976 نقطة إلى نحو 4670 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% مضيفاً نحو 4 نقاط صاعدا من مستوى 2250 نقطة إلى نحو 2254 نقطة.

كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.07% مضيفاً نحو 98 نقطة مرتفعاً من مستوى 3188 نقطة إلى نحو 3286 نقطة.

وارتفع مؤشر "تميز" بنسبة 0.92% مضيفاً نحو 33 نقطة بعدما صعد من مستوى 3554 نقطة إلى نحو 3587 نقطة.

وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.98% رابحاً نحو 12 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 1214 نقطة إلى نحو 1226 نقطة.