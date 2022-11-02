صفقة دوجكوين النائمة منذ 9 سنوات تستيقظ فجأة.. والعملة ترتفع 117%

استفاقت محفظة عملات مشفرة خاملة تمتلك أكثر من 2.3 مليون عملة دوجكوين للمرة الأولى بعد 9 سنوات، والتي تقدر قيمتها حالياً بنحو 339 ألف دولار، وفقاً لما نشره متتبع العملات المشفرة Whale Alert، واطلعت عليه "العربية.نت".

يذكر أنه تم إنشاء دوجكوين بواسطة مهندسي تكنولوجيا المعلومات بيلي ماركوس، وجاكسون بالمر في عام 2013 كمحاكاة ساخرة على بيتكوين.

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ويتم تعدين دوجكوين بآلية إثبات العمل، وعادت العملة المشفرة لرواجها مرة أخرى، بعد أن قام إيلون ماسك بشراء تويتر، حيث يتوقع مجتمع الميم منه إضافة مدفوعات دوجكوين إلى المنصة.

في غضون ذلك، أصبحت حيتان التشفير على عملة دوجكوين، أكثر نشاطاً وتحرك كميات هائلة من عملة الميم الشهيرة.

وذكر متتبع العملات المشفرة Whale Alert في مجموعة من التغريدات، أنه تم نقل 1.1 مليار عملة مشفرة بين الحسابات المجهلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما أشار إلى أنه تم نقل بعضها إلى بورصة باينانس. وشهدت بعض الصفقات نقل كميات مذهلة من دوجكوين كان بينها صفقتان بحجم 150 مليونا و300 مليون دوجكوين.

💤 A dormant address containing 2,374,814 #DOGE (338,611 USD) has just been activated after 8.9 years!https://t.co/OGQWQJN7kG — Whale Alert (@whale_alert) November 2, 2022

وتبلغ القيمة الإجمالية لعملات دوجكوين التي تم تحويلها ما يقرب من 146.5 مليون دولار.

يأتي هذا فيما ارتفعت دوجكوين نسبة 117% خلال الأسبوع الماضي.

بدوره، يفكر أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، في إضافة الدفع عبر دوجكوين على تويتر، وفقاً لتغريدة منشورة أمس الثلاثاء لصورة مع كلب من سلالة شيا إينو يرتدي قميصاً عليه شعار تويتر. وهو ما اعتبره مجتمع الميم على أنه تلميح إلى تكامل مدفوعات دوجكوين قريباً.

👀 — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2022

وفي تغريدة أخرى، عندما سُئل مباشرة عما إذا كان ينوي دمج دجكوين أو إذا كان يعمل مع فريق تطوير دوجكوين على هذا، قام ماسك بتغريد رمز تعبيري لصورة عيون.

وفي سياق متصل، قرر ماسك فرص رسوم بقيمة 8 دولارات شهرياً لكل مالك لعلامات التحقيق الزرقاء.