الدولار يربك حسابات المضاربين رغم استقرار سعر صرفه مقابل الجنيه المصري

فيما تسيطر حالة من الاستقرار على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الرسمية، تشهد السوق الموازية "السوداء"، حالة من الارتباك الشديد، وهو ما يبدو واضحاً على الصفحات التي تتابع أسعار الصرف على منصات التواصل الاجتماعي.

وشكا متعاملون، من عدم وجود أي تنفيذ فعلي خارج السوق الرسمية، مع تراجع الطلب على العملات الصعبة وخاصة على الدولار الأميركي.

مادة اعلانية

وفي سوق الصرف الرسمية، سجل أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي لدى بنك التعمير والإسكان عند مستوى 24.20 جنيهاً للشراء، مقابل 24.30 جنيهاً للبيع.

فيما سجل لدى مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى 24.16 جنيهاً للشراء، مقابل نحو 24.25 جنيهاً للبيع.

وفي 15 بنك بقيادة المشرق وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، سجلت الورقة الأميركية الخضراء مستوى 24.15 جنيهاً للشراء، مقابل نحو 24.25 جنيهاً للبيع.

ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 24.11 جنيهاً للشراء، مقابل نحو 24.24 جنيهاً للبيع.

وكان أقل سعر لصرف الدولار في 7 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، عند مستوى 24 جنيهاً للشراء، مقابل 21.10 جنيهاً للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، فقد سجل سعر صرف اليورو الأوروبي ارتفاعات تتراوح ما بين 10 إلى 14 قرشاً.

وسجل سعر صرف اليورو لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 23.71 جنيهاً للشراء، و23.97 جنيه للبيع.

كما سجلت العملة الأوروبية لدى البنك المركزي المصري مستوى 23.98 جنيهاً للشراء، و 24.09 جنيهاً للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 27.51 جنيهاً للشراء، مقابل نحو 27.87 جنيهاً للبيع.

فيما بلغ لدى البنك المركزي المصري، مستوى 27.86 جنيهاً للشراء، و 27.99 جنيهاً للبيع.

عربيا، سجل سعر صرف الريال السعودي ارتفاعات طفيفة مقابل الجنيه المصري، حيث ارتفع لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى مستوى 6.38 جنيه للشراء، مقابل نحو 6.41 جنيه للبيع.

فيما واصل سعر صرف الدرهم الإماراتي ارتفاعه مقابل الجنيه المصري ليسجل مستوى 6.54 جنيه للشراء، و 6.56 جنيه للبيع لدى بنوك الأهلي المصري وبنك مصر.

كما صعد سعر صرف الدينار الكويتي إلى مستويات جديدة، حيث ارتفع لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى مستوى 74.54 جنيهاً للشراء، و77.56 جنيهاً للبيع.