"منار للطاقة" للعربية: تخلي الصين عن قيود كورونا مؤشر لانتعاش طلب النفط في 2023
انتعاش الطلب على النفط العام المقبل سيواجه أزمة بالعرض
قال العضو المنتدب لشركة منار للطاقة جعفر الطائي في مقابلة مع "العربية"، إن تخلي الصين عن قيود كورونا دلالة على توقعات انتعاش الطلب على النفط في 2023.
وأضاف الطائي "إذا شهدنا انتعاشاً في الطلب العام المقبل سنواجه أزمة بشأن العرض بسبب تراجع حجم الإنفاق الرأسمالي بالقطاع".
وأشار إلى أن السعودية والإمارات هما الملتزمتان بالإنفاق الرأسمالي، حيث إن المنتجين الآخرين من منظمة أوبك وخارجها لا يوجد لديهم خطط واضحة وهناك من يعاني من الأزمات.
وأوضح أن "أوبك" أصبحت مدركة بصورة أكبر من أميركا بشأن سياسة موازنة سوق الطاقة، مشيراً إلى أن السياسة الأميركية للطاقة أصبحت سياسية وتعد رد فعل.
وتابع: "لا تزال هناك حالة من عدم اليقين في السوق، ويجب على أميركا فتح حوار والمشاركة مع أوبك في حوار موضوعي وفعال لموازنة سوق الطاقة".
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