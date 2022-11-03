الجنيه المصري يتراجع هامشياً أمام الدولار ويرتفع مقابل اليورو والإسترليني

فيما واصل الجنيه المصري التراجع مقابل الدولار ولكن بنسب هامشية في تعاملات صباح اليوم الخميس، لكن اليورو والجنيه الإسترليني سجلا تراجعات مقابل العملة المصرية.

وسجل أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري في 20 بنكا بقيادة البنك الأهلي المتحد وبنك قناة السويس عند مستوى 24.15 جنيهاً للشراء، مقابل نحو 24.25 جنيهاً للبيع.

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وسجلت الورقة الأميركية الخضراء مستوى 24.14 جنيهاً للشراء، مقابل 24.25 جنيهاً للبيع لدى البنك المركزي المصري.

وفي بنوك الأهلي المصري وبنك البركة، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 24.10 جنيهاً للشراء، مقابل 24.20 جنيهاً للبيع. وسجل لدى بنك مصر والمصرف العربي الدولي مستوى 24.05 جنيهاً للشراء، مقابل نحو 24.15 جنيهاً للبيع.

وكان أقل سعر صرف للدولار لدى 3 بنوك بقيادة بنك القاهرة عند مستوى 24 جنيهاً للشراء، مقابل 24.10 جنيهاً للبيع.

بالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية تراجعا ما بين 15 إلى 17 قرشا شراء وبيع في البنوك المصرية. وسجل سعر صرف اليورو لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 23.74 جنيهاً للشراء ، و 23.71 جنيهاً للبيع. وسجل لدى البنك المركزي المصري مستوى 23.86 جنيهاً للشراء ، و 23.96 جنيهاً للبيع.

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و سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 25 إلى 28 قرشا، وبلغ لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 27.23 جنيهاً للشراء، و27.52 جنيهاً للبيع. وبلغ لدى البنك المركزي المصري مستوى 27.71 جنيهاً للشراء، و 27.83 جنيهاً للبيع.

عربياً، سجل سعر صرف الريال السعودي لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 6.38 جنيهاً للشراء، و 6.41 جنيهاً للبيع. واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي عند مستوى 6.54 جنيهاً للشراء، و 6.56 جنيهاً للبيع. وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 74.61 جنيهاً للشراء ، و 77.77 جنيهاً للبيع.

وعلى الرغم من الارتفاعات المتتالية للدولار مقابل العملة المصرية، عاد الحديث مجدداً عن القيمة العادلة للدولار مقابل العملة المصرية. وقبل أيام، رجحت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" للبحوث الاقتصادية، التابعة لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، حدوث انخفاض تدريجي لسعر العملة المحلية في مصر، لاسيما أن التأخر في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل محتمل أدى إلى ضعف العملة بشكل أسرع من المتوقع.

كما توقعت الوكالة، أن تتقارب الأسعار الرسمية للدولار مع أسعار السوق السوداء خلال العام 2023 لتصل إلى 21.5 جنيه، لحين تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على أن تنهي العملة الأميركية عام 2023 عند مستوى 22 جنيهًا.

ويوم الخميس الماضي، وعقب قرار رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، كشف البنك المركزي المصري، أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وأوضح أن سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى سينكس وفقا لقوى العرض والطلب.

وأوضح، أنه سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة الأجنبية.

وأشار "المركزي المصري"، إلى أن سعر صرف سيعكس قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، في إطار نظام صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للمركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وأكد أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية في ضوء ما سبق لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.