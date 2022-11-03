شركة ألمانية تسجل خسائر تاريخية.. فقدت 40 مليار يورو بسبب روسيا

كشفت شركة الطاقة الألمانية العملاقة يونيبر Uniper SE عن خسارة صافية بلغت حوالي 40 مليار يورو (39.3 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام، حيث تكافح الشركة من أجل البقاء بعد أن خنقت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا.

وكانت الشركة الألمانية العملاقة - التي من المقرر بالفعل أن تتلقى حزمة مساعدات بقيمة 30 مليار يورو ستؤدي إلى تأميمها بحلول نهاية العام - واحدة من أكثر الشركات تضرراً من تقلص الإمدادات الروسية وسط حربها في أوكرانيا، إذ دفعت الأزمة أسعار الغاز الأوروبية إلى مستويات قياسية هذا العام، أبعد بكثير مما كانت المرافق تدفعه مقابل الوقود المنقول من روسيا بموجب عقود طويلة الأجل.

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وقالت Uniper إن الخسارة - على أساس معايير التقارير المالية الدولية - تشمل 10 مليارات يورو من التكاليف المحققة المرتبطة باستبدال أحجام الغاز، وحوالي 31 مليار يورو من الخسائر المستقبلية المتوقعة. وسجلت الشركة خسارة صافية معدلة قدرها 3.2 مليار يورو في الأشهر التسعة الأولى من العام، وفقاً لبيان صدر يوم الخميس.

وقالت المدير المالي لشركة Uniper، تينا توميلا: "كانت شركة Uniper تشتري الغاز منذ فترة بأسعار أعلى بكثير، وكما هو معروف جيداً، فقد سجلت خسائر كبيرة لأن تكاليف استبدال شراء غاز جديد لا يتم تمريرها إلى المستهلكين"، ولذلك فإن تنفيذ حزمة الاستقرار له الأولوية القصوى.

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تعتبر Uniper ضرورية لنظام الطاقة في ألمانيا ويمكن أن يكون لفشلها تأثير الدومينو على القطاع. وقالت الشركة التي تتخذ من دوسلدورف مقراً لها إن تفاصيل حزمة الدعم الحكومي يتم الانتهاء منها حالياً. قال نائب وزير المالية، فلوريان تونكار، إن الحكومة ستضمن أن شركة Uniper يمكن أن تعمل وتملك التمويل اللازم.